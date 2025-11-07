Mobilidade

IMMU intensifica monitoramento e transporte para facilitar chegada dos candidatos aos locais de prova

Com o objetivo de facilitar o deslocamento dos candidatos para a primeira etapa do Enem 2025, no domingo (9), a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai reforçar o monitoramento do trânsito e do transporte público. A ação visa evitar atrasos e congestionamentos durante os dias de prova.

Reforço no trânsito e transporte durante o Enem

Aproximadamente 40 agentes do IMMU irão atuar nos locais de prova com grande movimentação e em pontos estratégicos da cidade. O trabalho inclui:

Fiscalização para evitar obstruções nas vias

Monitoramento de corredores viários para garantir fluidez

Uso das câmeras do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) para acompanhar o tráfego

Linhas de ônibus com reforço para candidatos

O transporte público também receberá atenção especial. Haverá reforço nas linhas:

Linha 026: atende a Universidade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras (zona Centro-Sul)

atende a Universidade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras (zona Centro-Sul) Linha 049: atende escolas da região do Conjunto Amazonino Mendes (zona Norte)

O reforço aumenta a oferta de veículos e reduz o tempo de espera nos pontos, especialmente nas rotas com maior fluxo de candidatos.

Dicas para candidatos

A Prefeitura orienta o uso do aplicativo “Cadê Meu Ônibus”, que permite acompanhar a localização e o tempo estimado de chegada dos veículos em tempo real. A ferramenta ajuda os estudantes a planejar o deslocamento e chegar com antecedência aos locais de prova.

Além disso, equipes do IMMU estarão ajustando semáforos e organizando o fluxo de veículos nos principais pontos da cidade para reduzir congestionamentos e facilitar o acesso às vias próximas aos locais do Enem.

