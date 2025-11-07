Segurança

Reunião no CICC definiu estratégias e responsabilidades para o simulado que vai avaliar, na prática, a eficiência das ações de segurança e resposta da rede de gás natural em Manaus

A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) e representantes de diversos órgãos públicos se reuniram nesta semana no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Manaus, para alinhar as ações do 11º Simulado de Emergência da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN), que acontece na próxima quarta-feira (12/11), a partir das 9h, no Complexo Viário Lydia da Eira Corrêa, zona norte da capital.

O encontro, conduzido pela Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi/SSP-AM), teve como objetivo definir papéis, responsabilidades e recomendações operacionais para o dia do exercício, reforçando a importância da integração entre as instituições envolvidas na operação.

Participaram representantes de órgãos estaduais, municipais e federais que atuam em conjunto nas ações de segurança pública. Pela Cigás, estiveram presentes os colaboradores Niaracir Campos, Francy Williams e Glênio Matias, responsáveis por detalhar as etapas do simulado e apresentar os protocolos que serão executados no dia.

A gerente de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (GQSMS) da Cigás, Niaracir Campos, explicou que a atividade vai simular uma situação de emergência provocada por interferência externa.

“O objetivo é avaliar o tempo de resposta das equipes, o isolamento da área afetada, o controle de riscos, a preservação ambiental e a comunicação entre os times operacionais e os órgãos públicos. Também serão analisadas as orientações à população e o restabelecimento seguro do fornecimento de gás”, destacou.

Teste de eficiência e integração

O simulado é uma prática anual da Cigás e tem como foco aprimorar os procedimentos de segurança e garantir a pronta resposta diante de possíveis ocorrências na rede. A ação também permite testar o desempenho dos Planos de Atendimento à Emergência (PAE) e de Ação de Contingência (PAC), assegurando que os protocolos de segurança estejam atualizados e eficientes.

Entre as instituições que integram a operação estão o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), a Polícia Militar (PMAM), a Defesa Civil do Estado, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa/Samu), além da Agência Reguladora Arsepam e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Segurança e confiabilidade

De acordo com a Cigás, o exercício faz parte das ações contínuas de prevenção e segurança operacional que garantem o funcionamento estável da Rede de Gás Natural, atualmente com 355 quilômetros de extensão e mais de 26 mil unidades consumidoras nos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e de autogeração/liquefação.

A Companhia reforça que a realização do simulado é fundamental para manter o alto padrão de segurança e fortalecer a cultura preventiva entre as equipes e instituições parceiras.

(*) Com informações da assessoria