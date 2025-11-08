Um corpo ainda sem identificação foi encontrado na manhã deste sábado (8) em uma área de mata no Ramal do DB, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O local é conhecido pelas autoridades como ponto de desova, onde criminosos costumam abandonar vítimas de homicídios.
O cadáver foi descoberto por um caseiro, que passava pela região e acionou a polícia após notar algo suspeito entre a vegetação. Equipes da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal (IML) e do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram até o local e constataram que o corpo apresentava sinais evidentes de tortura.
Delegado relata indícios de violência extrema
Segundo o delegado Fábio Silva, responsável pela ocorrência, a vítima estava amordaçada, com os membros amarrados e um objeto inserido no ânus — indício de que pode ter sido submetida a violência extrema antes da morte.
O corpo, que vestia blusa polo e calça jeans, apresentava avançado estado de decomposição, o que dificultou a identificação imediata e até mesmo a definição do sexo da vítima.
Após os levantamentos preliminares, o cadáver foi removido pelo IML, onde passará por exames de identificação e necropsia.
A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação. A polícia deve analisar imagens de câmeras de segurança da região e ouvir possíveis testemunhas para esclarecer o caso.
IMAGENS FORTES:
