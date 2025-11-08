IMAGENS FORTES

Corpo foi achado amordaçado e em decomposição em área conhecida como ponto de desova, na Zona Oeste de Manaus

Um corpo ainda sem identificação foi encontrado na manhã deste sábado (8) em uma área de mata no Ramal do DB, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O local é conhecido pelas autoridades como ponto de desova, onde criminosos costumam abandonar vítimas de homicídios.

O cadáver foi descoberto por um caseiro, que passava pela região e acionou a polícia após notar algo suspeito entre a vegetação. Equipes da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal (IML) e do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram até o local e constataram que o corpo apresentava sinais evidentes de tortura.

Delegado relata indícios de violência extrema

Segundo o delegado Fábio Silva, responsável pela ocorrência, a vítima estava amordaçada, com os membros amarrados e um objeto inserido no ânus — indício de que pode ter sido submetida a violência extrema antes da morte.

O corpo, que vestia blusa polo e calça jeans, apresentava avançado estado de decomposição, o que dificultou a identificação imediata e até mesmo a definição do sexo da vítima.

Após os levantamentos preliminares, o cadáver foi removido pelo IML, onde passará por exames de identificação e necropsia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação. A polícia deve analisar imagens de câmeras de segurança da região e ouvir possíveis testemunhas para esclarecer o caso.

IMAGENS FORTES:

Leia mais: IMAGENS FORTES: Homem é morto com facada pelo irmão em Itacoatiara