Com o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, a véspera da prova se torna um momento estratégico. Não é hora de revisões exaustivas, mas sim de decisões inteligentes que podem determinar o desempenho.
Este é o momento de reforçar a confiança e evitar atitudes que prejudiquem meses de preparação.
Segundo Rafael Galvão, diretor pedagógico da Rede Alfa CEM Bilíngue, a chave está na organização:
“Organize seus materiais, separando o documento de identificação original e atualizado com foto e a caneta esferográfica de tinta preta em material transparente.”
Além disso, o especialista recomenda planejar o trajeto com antecedência:
“Pense no percurso para o local de prova, considerando o tempo de deslocamento e possíveis imprevistos. Se possível, visite o local no dia anterior para evitar estresse desnecessário.”
Alimentação leve e descanso garantido
A alimentação na véspera deve ser leve e saudável, evitando comidas pesadas que prejudiquem o sono ou causem desconforto. Galvão alerta:
“Não coma nada incomum para diminuir a possibilidade de indisposição estomacal ou mal-estar.”
Ele também orienta evitar estimulantes como café, refrigerantes, chás com cafeína e energéticos.
“Também é necessário relaxar”, diz o educador, sugerindo atividades leves e prazerosas, como assistir a um filme, ouvir música, caminhar ou meditar.
O sono é prioridade:
“O candidato deve ir para a cama mais cedo para garantir as oito horas de sono, pois um cérebro descansado funciona no auge de seu potencial.”
Estudar na véspera? Melhor não
A tentação de revisar tudo é comum, mas Galvão é categórico:
“Nesse momento, o estudo intenso deve ser evitado.”
Segundo ele, o foco deve estar na autoconfiança:
“Não tente estudar assuntos complexos ou memorizar novos temas, pois isso pode aumentar a ansiedade e a sensação de que você não sabe o suficiente.”
Ele reforça:
“Não faça loucuras, como passar a madrugada estudando, pois isso prejudicará drasticamente seu desempenho no dia seguinte.”
Evite festas e redes sociais
Galvão lembra que a véspera não é dia para baladas ou festas:
“Também evite o uso excessivo de redes sociais, pois desconectar-se pode ajudar a evitar comparações e informações que aumentam a ansiedade e a pressão.”
Por fim, o educador aconselha:
“Não se cobre demais; mantenha as expectativas compatíveis com o esforço que dedicou e aceite que um certo nível de nervosismo é comum.”
Inteligência emocional: o diferencial na prova
O professor Eduardo Dias, especialista em estratégias de estudo e inteligência emocional, reforça que o domínio emocional é tão importante quanto o conhecimento:
“Não tem mágica, é sobre ter domínio sobre si mesmo. Não é quem estuda mais que passa, mas quem consegue gerenciar melhor o tempo, controlar as emoções e reconhecer seus pontos fortes e fracos.”
Ele explica que sentimentos como insegurança e ansiedade são naturais, mas precisam ser controlados:
“Manter o controle emocional sob a pressão da prova é a principal chave para aprovação, pois assim, o aluno conseguirá aplicar na prova tudo o que estudou.”
Checklist da véspera do Enem
O que fazer:
- Organize documento de identificação (original e com foto) e caneta preta transparente;
- Planeje o trajeto até o local de prova e, se possível, visite-o antes;
- Faça refeições leves e saudáveis;
- Relaxe com atividades prazerosas (filme, música, caminhada, meditação);
- Garanta 8 horas de sono;
- Confie na sua preparação e pratique respiração para controlar a ansiedade;
- Aceite que um pouco de nervosismo é normal.
O que evitar:
- Estudar intensamente ou tentar memorizar novos temas;
- Passar a madrugada estudando;
- Sair para festas ou baladas;
- Usar redes sociais em excesso;
- Consumir estimulantes à noite;
- Comer alimentos pesados ou incomuns;
- Cobrar-se além da conta.
(*) Com informações da CNN Brasil
