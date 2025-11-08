vestibular

Especialistas alertam que o segredo para um bom resultado no Enem

Publicado em 08 de novembro de 2025

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Com o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, a véspera da prova se torna um momento estratégico. Não é hora de revisões exaustivas, mas sim de decisões inteligentes que podem determinar o desempenho.

Este é o momento de reforçar a confiança e evitar atitudes que prejudiquem meses de preparação.

Segundo Rafael Galvão, diretor pedagógico da Rede Alfa CEM Bilíngue, a chave está na organização:

“Organize seus materiais, separando o documento de identificação original e atualizado com foto e a caneta esferográfica de tinta preta em material transparente.”

Além disso, o especialista recomenda planejar o trajeto com antecedência:

“Pense no percurso para o local de prova, considerando o tempo de deslocamento e possíveis imprevistos. Se possível, visite o local no dia anterior para evitar estresse desnecessário.”

Alimentação leve e descanso garantido

A alimentação na véspera deve ser leve e saudável, evitando comidas pesadas que prejudiquem o sono ou causem desconforto. Galvão alerta:

“Não coma nada incomum para diminuir a possibilidade de indisposição estomacal ou mal-estar.”

Ele também orienta evitar estimulantes como café, refrigerantes, chás com cafeína e energéticos.

“Também é necessário relaxar”, diz o educador, sugerindo atividades leves e prazerosas, como assistir a um filme, ouvir música, caminhar ou meditar.

O sono é prioridade:

“O candidato deve ir para a cama mais cedo para garantir as oito horas de sono, pois um cérebro descansado funciona no auge de seu potencial.”

Estudar na véspera? Melhor não

A tentação de revisar tudo é comum, mas Galvão é categórico:

“Nesse momento, o estudo intenso deve ser evitado.”

Segundo ele, o foco deve estar na autoconfiança:

“Não tente estudar assuntos complexos ou memorizar novos temas, pois isso pode aumentar a ansiedade e a sensação de que você não sabe o suficiente.”

Ele reforça:

“Não faça loucuras, como passar a madrugada estudando, pois isso prejudicará drasticamente seu desempenho no dia seguinte.”

Evite festas e redes sociais

Galvão lembra que a véspera não é dia para baladas ou festas:

“Também evite o uso excessivo de redes sociais, pois desconectar-se pode ajudar a evitar comparações e informações que aumentam a ansiedade e a pressão.”

Por fim, o educador aconselha:

“Não se cobre demais; mantenha as expectativas compatíveis com o esforço que dedicou e aceite que um certo nível de nervosismo é comum.”

Inteligência emocional: o diferencial na prova

O professor Eduardo Dias, especialista em estratégias de estudo e inteligência emocional, reforça que o domínio emocional é tão importante quanto o conhecimento:

“Não tem mágica, é sobre ter domínio sobre si mesmo. Não é quem estuda mais que passa, mas quem consegue gerenciar melhor o tempo, controlar as emoções e reconhecer seus pontos fortes e fracos.”

Ele explica que sentimentos como insegurança e ansiedade são naturais, mas precisam ser controlados:

“Manter o controle emocional sob a pressão da prova é a principal chave para aprovação, pois assim, o aluno conseguirá aplicar na prova tudo o que estudou.”

Checklist da véspera do Enem

O que fazer:

Organize documento de identificação (original e com foto) e caneta preta transparente;

Planeje o trajeto até o local de prova e, se possível, visite-o antes;

Faça refeições leves e saudáveis;

Relaxe com atividades prazerosas (filme, música, caminhada, meditação);

Garanta 8 horas de sono;

Confie na sua preparação e pratique respiração para controlar a ansiedade;

Aceite que um pouco de nervosismo é normal.

O que evitar:

Estudar intensamente ou tentar memorizar novos temas;

Passar a madrugada estudando;

Sair para festas ou baladas;

Usar redes sociais em excesso;

Consumir estimulantes à noite;

Comer alimentos pesados ou incomuns;

Cobrar-se além da conta.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Amazonas terá mais de 100 mil participantes no Enem 2025