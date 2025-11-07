Provas

Aplicação do Enem 2025 ocorre nos dias 9 e 16 de novembro; inscritos do AM chegam a 110.842.

Manaus (AM) – A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ocorrerá nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. No estado do Amazonas, 110.842 inscrições foram confirmadas, sendo 42.773 de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Os dados são do Painel do Enem, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Perfil dos inscritos

No Amazonas, 85.402 participantes são isentos e 25.440 pagantes. Das inscrições confirmadas, 57,32% são mulheres e 42,68% homens. Quanto à etnia, 77.037 se declararam pardos, 18.653 brancos, 6.764 indígenas, 5.439 pretos e 1.435 amarelos. A faixa etária predominante é de 18 anos, com 27.988 inscritos, e há 235 participantes com mais de 60 anos.

Inscrições por idade

Até 16 anos: 9.728

17 anos: 21.155

18 anos: 27.988

19 anos: 11.920

20 anos: 6.471

21 a 30 anos: 21.328

31 a 59 anos: 12.017

60 anos ou mais: 235

Panorama nacional

Em todo o Brasil, o Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em relação a 2024. Do total, 3.049.710 são isentos e 1.761.628 pagantes. Além disso, 98.558 participantes usarão o exame para certificação do ensino médio, retomada nesta edição.

Preparação e materiais de apoio

O MEC disponibilizou o aplicativo MEC Enem – Simuladão, com simulados por área do conhecimento, correção automática de redação e materiais de reforço. Além disso, uma série de videoaulas sobre redação foi lançada no YouTube e YouTube Edu. A cartilha “A Redação do Enem 2025” também orienta sobre matriz de referência e exemplos comentados de textos bem avaliados.

Importância do Enem

O Enem avalia o desempenho escolar ao término do ensino médio e é porta de entrada para o ensino superior via Sisu, Prouni e Fies. Instituições privadas e públicas também utilizam a prova como critério seletivo, inclusive universidades portuguesas conveniadas aceitam a nota do exame.

