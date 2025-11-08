Festival de Parintins 2025

Primeira etapa no Curral Zeca Xibelão define coreografias que seguem para gravação

O Boi Caprichoso iniciou, nesta sexta-feira (7), a audição das coreografias de seus itens individuais, marcando o início de uma nova fase de preparação para o Festival de Parintins 2025.

A atividade ocorreu no Curral Zeca Xibelão e reuniu o Conselho de Arte, ex-itens, coreógrafos e convidados em um momento de avaliação e valorização dos talentos da nação azul e branca.

Segundo o pajé e coreógrafo Erick Beltrão, o processo representa um marco na preparação do elenco.

“O primeiro passo já foi dado, que foi a escolha das toadas ‘A Deusa e o Estandarte’ e ‘Leveza de Sinhá’. Estamos abrindo oportunidades para os dançarinos mostrarem o trabalho deles. Nada mais justo que ver a nova safra de coreógrafos e coreografias fantásticas surgindo”, destacou.

Beltrão adiantou que as coreografias escolhidas entrarão em fase de gravação já na próxima semana. Ele afirmou ainda que o mesmo formato de audição será aplicado às demais toadas do repertório.

“Logo, a nação Caprichoso poderá acompanhar as novidades, e nós seguiremos dando espaço aos dançarinos aqui de Parintins”, completou.

Foto: Divulgação

Coreografias selecionadas nesta primeira fase

As coreografias selecionadas nesta primeira etapa são de Eyke Lima e Vinícius Silva, responsáveis pela toada da Porta-Estandarte, e de Alex Carvalho e Adeilson Tavares, que assinam a performance da toada do item Sinhazinha.

O processo reforça o compromisso do Boi Caprichoso em valorizar a arte local e fomentar novos talentos, mantendo viva a tradição e a inovação que marcam o espetáculo azul e branco em Parintins.

Foto: Divulgação

