Fórmula 1

Brasileiro da Sauber se envolveu em acidente com Lance Stroll e teve fim de semana marcado por abandonos.

Durou poucos segundos a participação do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de São Paulo de Fórmula 1, na tarde deste domingo (9). Logo na primeira volta, o piloto da Sauber se chocou com Lance Stroll, canadense da Aston Martin.

Após a batida, o carro de Bortoleto rodou e atingiu um muro de contenção, o que impossibilitou sua permanência na prova. Por conta do acidente, a direção de corrida acionou a bandeira amarela para a retirada do veículo do brasileiro, que fazia sua estreia no circuito de Interlagos.

Depois de deixar a pista, Bortoleto retornou ao box da escuderia acompanhado pela equipe organizadora do evento.

Final de semana complicado para o brasileiro

A estreia de Gabriel Bortoleto no tradicional circuito de Interlagos foi marcada por dificuldades desde o início. O piloto largou apenas da 14ª posição na corrida sprint, disputada no sábado (8), e também abandonou após bater forte na última volta.

Com o abandono na sprint, o brasileiro não pôde participar do classificatório e precisou largar dos boxes no domingo. Assim, o fim de semana termina com a saída precoce ainda na primeira volta da corrida principal.

(*) Com informações da CNN Brasil

