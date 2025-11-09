medidas emergenciais

Ministro Waldez Góes afirma que ainda não é possível mensurar todos os danos

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou neste domingo (9) que ainda não é possível mensurar todos os danos provocados pelo tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu (PR) e outras 11 cidades do Centro-Sul do estado.

A equipe do governo federal visitou áreas urbanas e rurais para avaliar a extensão do desastre. Segundo Góes, o momento é de solidariedade e ação para ajudar as pessoas afetadas e restabelecer os serviços públicos e privados.

“É preciso apoiar as famílias que estão precisando de assistência de saúde, alimentação e abrigo”, afirmou o ministro.

De acordo com a Defesa Civil, 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu sofreu danos estruturais. O tornado deixou seis mortos — cinco na cidade e um em Guarapuava, também no Centro-Sul do Paraná.

O governador Ratinho Junior decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, medida que permite gastos emergenciais e facilita o acesso a verbas federais.

Recursos emergenciais e reconstrução

Embora a dimensão total do desastre ainda não tenha sido calculada, Góes defendeu a liberação de recursos emergenciais para restaurar os serviços essenciais.

“A minha equipe, de ontem para hoje, já pôde medir, por exemplo, a necessidade de pelo menos R$ 15 milhões para construir uma nova escola e um ginásio”, afirmou.

O ministro informou que o governo federal está avaliando a destruição de casas e outros patrimônios públicos e privados. Ele orientou que as prefeituras solicitem recursos de emergência imediatamente, sem esperar a conclusão dos levantamentos.

“Se há uma informação de uma escola que foi destruída e já existe um orçamento da área construída que precisa ser feita, já é possível empenhar esse recurso”, explicou.

Ações integradas e apoio à população

Góes destacou a necessidade de união entre União, Estado e municípios para agilizar o atendimento às vítimas.

“Nós não temos problema de recepcionar nenhuma demanda. Tudo o que for necessário para reconstruir a cidade de Rio Bonito do Iguaçu e outras cidades afetadas, o presidente Lula está determinando a mim e a outros colegas ministros que assim o façamos”, completou.

Suporte federal imediato

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional enviou à cidade Lea Bressy Amorim, diretora de tecnologia da informação do INSS, para avaliar a antecipação de pagamentos e benefícios sociais.

Também foi mobilizada uma equipe da Força Nacional do SUS, com médico sanitarista, enfermeiro, analistas e especialistas em saúde mental, para atuar na assistência às vítimas.

Em relação à energia elétrica, a Copel informou que já restabeleceu 49% da rede de distribuição em Rio Bonito do Iguaçu.

Leia mais: Cruzeiro empata com o Fluminense e vê título mais distante