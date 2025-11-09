Campeonato Brasileiro

Diante de 53 mil torcedores, Raposa fica no 0 a 0 no Mineirão e perde chance de encostar em Flamengo e Palmeiras na briga pelo título

Com o Campeonato Brasileiro em seu sprint final, o Cruzeiro viu suas chances de conquistar o título após 11 anos diminuírem neste domingo (9). A Raposa empatou por 0 a 0 com o Fluminense, no Mineirão, diante de mais de 53 mil torcedores, e chegou aos 64 pontos em 33 jogos, permanecendo na terceira posição.

A equipe mineira podia ultrapassar o Flamengo, ainda que momentaneamente, mas seguirá atrás do Rubro-Negro (65 pontos), que ainda entra em campo nesta rodada e tem um jogo a mais por fazer. O líder Palmeiras, com 68 pontos antes de jogar neste domingo, também tem uma partida pendente.

Em Belo Horizonte, as melhores oportunidades das duas equipes ocorreram no primeiro tempo. Kaiki acertou a trave de cabeça, e o goleiro Fábio, do Fluminense, fez uma grande defesa no rebote. O camisa 1 tricolor ainda impediu dois gols do Cruzeiro, um deles em finalização perigosa de Matheus Pereira dentro da área.

O Fluminense também criou boas chances: Hércules acertou o travessão da meta defendida por Cássio. Com o empate, o time das Laranjeiras chegou aos 51 pontos e segue na sétima colocação.

Ceará vence o Corinthians fora de casa

O único gol da tarde de domingo saiu em São Paulo. O Ceará derrotou o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena. O gol foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Pedro Henrique puxou contra-ataque e encontrou Galeano livre na área para finalizar de primeira.

Com o resultado, o Vozão igualou os 42 pontos e 11 vitórias do Timão, mas assumiu o 12º lugar por ter melhor saldo de gols (1 contra -3).

Empate em Salvador mantém o Vitória fora do Z-4

No Barradão, Vitória e Botafogo ficaram no 0 a 0. O resultado manteve o Leão baiano momentaneamente fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos, enquanto o Alvinegro carioca segue em sexto, agora com 52 pontos.

Resultados de sábado (8):

Sport 2 x 4 Atlético-MG

Vasco 1 x 3 Juventude

Internacional 2 x 2 Bahia

São Paulo 0 x 1 Bragantino

Leia mais: Centro de Manaus tem 7,5 toneladas de fios removidos