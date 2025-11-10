Fiscalização e Transparência

Sessão conta com recursos, representações, denúncias e prestações de contas de gestores públicos e órgãos estaduais

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará, nesta terça-feira (11), a 35ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, com a análise de 98 processos entre recursos, representações, auditorias e prestações de contas. A reunião, marcada para as 10h, será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Corte, incluindo o Facebook e o YouTube.

A sessão terá início pela pauta de adiados, composta por processos que retornam ao julgamento após pedidos de vista ou adiamentos anteriores. Dentre os 12 processos desta categoria, dez tratam de recursos — entre revisões, reconsiderações e recursos ordinários —, enquanto os outros dois correspondem a uma representação e um embargo de declaração.

Na sequência, o Tribunal analisará a pauta do dia, com 86 processos distribuídos entre 40 recursos, 17 representações, 14 embargos de declaração, oito prestações de contas anuais, três denúncias, duas auditorias e duas tomadas de contas.

A sessão reforça o compromisso do TCE-AM com a transparência e o controle da gestão pública, promovendo o acompanhamento rigoroso das contas e da aplicação dos recursos públicos no estado.

(*) Com informações da assessoria