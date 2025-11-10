CIRCO

Palhaçaria, malabarismo e acrobacias encantam o público nos dias 13 e 14 de novembro

O 1º Festival Popular de Circo do Amazonas promete encantar o público da zona norte de Manaus nos dias 13 e 14 de novembro, com apresentações que vão da palhaçaria ao malabarismo, passando por acrobacias e mágica. Além das apresentações, o festival promove formação artística, com oficinas voltadas para a comunidade.

As atividades serão realizadas na Escola Municipal Deputado Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto, reunindo grandes nomes das artes circenses da região Norte.

Oficinas e formação artística

No dia 13 de novembro, o festival oferece oficinas no período da tarde:

Cleciano Cardoso com “Malabarismo e Perna de Pau”

com “Malabarismo e Perna de Pau” Aline Cassiano ministrando “Palhaçaria”

ministrando “Palhaçaria” Teffy Rojas conduzindo “Acrobacias de solo”

À noite, das 19h às 21h, a psicóloga e assessora de acessibilidade Eliana Girão promoverá o workshop sobre Acessibilidade, voltado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Programação de apresentações

Foto: Divulgação

No dia 14 de novembro, a programação conta com espetáculos interativos:

Palhaça Coração (Aline Cassiano) : apresentadora do evento

: apresentadora do evento Cleciano Cardoso : performance de perna-de-pau

: performance de perna-de-pau Teffy Rojas: monociclo, malabares e acrobacias

Palhaçaria:

Alain Vasquez (Palhaço Tomatito) : “Um copo d’água”

: “Um copo d’água” Marcos Efraim (Palhaço Feupuudo) : “Orquestra de bolhas”, “Mágica cômica” e “Repeat clown”

: “Orquestra de bolhas”, “Mágica cômica” e “Repeat clown” Jean Palladino (Palhaço Caco): “O parto”, “O paletó” e “A corda”

Circo Aerojam:

Jard Dutra | Pole Pendular : “Entre o céu e a terra”

: “Entre o céu e a terra” Juliana Maia | Tecido Acrobático : “Olhos Negros”

: “Olhos Negros” Manuelle Brelaz | Lira Circense: “A Semente”

Depoimentos dos artistas

Foto: Divulgação

Aline Cassiano, atriz e docente da Escola de Teatro Interarte, destacou:

“São esses momentos, nessa troca com crianças e jovens, que surgem futuros artistas. Poder colaborar, de alguma forma, com essa formação é algo muito especial.”

Cleciano Cardoso, ator, diretor e circense, afirmou:

“Entendo que a proposta desse primeiro festival é manter a magia do universo circense viva, dando oportunidade àquelas crianças e jovens que ainda não tiveram a experiência de ir ao circo e novas ideias pedagógicas aos educadores.”

Teffy Rojas, artista venezuelana, ressaltou:

“Poder compartilhar o circo social com a comunidade é muito interessante e engaja crianças e jovens de forma lúdica e educativa.”

Apoio e realização

Foto: Divulgação

O festival foi contemplado pelo Edital nº 03/2024, Chamamento Público de Fomento à Execução de Ações Culturais de Circo, da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Apoios culturais: DDZ Rural/Semed, Prefeitura de Manaus, Rede Mapinguari e Associação ArtBrasil.

Equipe técnica: produção, assessoria de imprensa, social mídia, acessibilidade, tradução em Libras, designer gráfico e fotografia garantem a execução do evento.

