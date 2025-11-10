O 1º Festival Popular de Circo do Amazonas promete encantar o público da zona norte de Manaus nos dias 13 e 14 de novembro, com apresentações que vão da palhaçaria ao malabarismo, passando por acrobacias e mágica. Além das apresentações, o festival promove formação artística, com oficinas voltadas para a comunidade.
As atividades serão realizadas na Escola Municipal Deputado Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto, reunindo grandes nomes das artes circenses da região Norte.
Oficinas e formação artística
No dia 13 de novembro, o festival oferece oficinas no período da tarde:
- Cleciano Cardoso com “Malabarismo e Perna de Pau”
- Aline Cassiano ministrando “Palhaçaria”
- Teffy Rojas conduzindo “Acrobacias de solo”
À noite, das 19h às 21h, a psicóloga e assessora de acessibilidade Eliana Girão promoverá o workshop sobre Acessibilidade, voltado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Programação de apresentações
No dia 14 de novembro, a programação conta com espetáculos interativos:
- Palhaça Coração (Aline Cassiano): apresentadora do evento
- Cleciano Cardoso: performance de perna-de-pau
- Teffy Rojas: monociclo, malabares e acrobacias
Palhaçaria:
- Alain Vasquez (Palhaço Tomatito): “Um copo d’água”
- Marcos Efraim (Palhaço Feupuudo): “Orquestra de bolhas”, “Mágica cômica” e “Repeat clown”
- Jean Palladino (Palhaço Caco): “O parto”, “O paletó” e “A corda”
Circo Aerojam:
- Jard Dutra | Pole Pendular: “Entre o céu e a terra”
- Juliana Maia | Tecido Acrobático: “Olhos Negros”
- Manuelle Brelaz | Lira Circense: “A Semente”
Depoimentos dos artistas
Aline Cassiano, atriz e docente da Escola de Teatro Interarte, destacou:
“São esses momentos, nessa troca com crianças e jovens, que surgem futuros artistas. Poder colaborar, de alguma forma, com essa formação é algo muito especial.”
Cleciano Cardoso, ator, diretor e circense, afirmou:
“Entendo que a proposta desse primeiro festival é manter a magia do universo circense viva, dando oportunidade àquelas crianças e jovens que ainda não tiveram a experiência de ir ao circo e novas ideias pedagógicas aos educadores.”
Teffy Rojas, artista venezuelana, ressaltou:
“Poder compartilhar o circo social com a comunidade é muito interessante e engaja crianças e jovens de forma lúdica e educativa.”
Apoio e realização
O festival foi contemplado pelo Edital nº 03/2024, Chamamento Público de Fomento à Execução de Ações Culturais de Circo, da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.
Apoios culturais: DDZ Rural/Semed, Prefeitura de Manaus, Rede Mapinguari e Associação ArtBrasil.
Equipe técnica: produção, assessoria de imprensa, social mídia, acessibilidade, tradução em Libras, designer gráfico e fotografia garantem a execução do evento.
