Vitória

Kathleen Manoella fatura prata no Brasileiro e dois ouros na Copa do Brasil de Águas Abertas, consolidando-se entre as melhores do país

Kathleen Manoella, a “Manu”, brilhou mais uma vez nas competições nacionais. A atleta da equipe Aquática Marinho e da Seleção Brasileira conquistou cinco medalhas — sendo dois ouros, uma prata e dois troféus — em grandes provas de Águas Abertas realizadas em Porto Alegre (RS).

Prata no Brasileiro de Águas Abertas

Na prova de 3 km do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, Manu garantiu a medalha de prata, mostrando excelente desempenho e resistência nas águas frias da Ilha do Pavão.

Ouro duplo e dois troféus na Copa do Brasil

A nadadora venceu as provas de 4 km e 2,5 km na 15ª Etapa da Copa do Brasil de Águas Abertas, tornando-se campeã geral feminina e campeã júnior. Com isso, somou dois ouros e dois troféus ao seu histórico.

“”Sensação incrível, uma adrenalina contagiante, um momento especial na carreira. Essa vitória tem como prova de todo um trabalho e cota de sacrifício nos treinamentos”, celebrou Manu.

Mesmo sob frio, chuva e vento, Kathleen nadou com tranquilidade e abriu boa vantagem sobre as adversárias, confirmando o talento que vem encantando o cenário nacional.

Treinamento e talento revelado no Norte

Manu é treinada pela experiente professora Teca Marinho, referência na natação da região Norte.

“Dona de um talento incrível e diferenciado, é uma das atletas mais talentosas que já passaram pelas minhas mãos. A Manu tem um foco impressionante e vai trazer muitas medalhas para Roraima e Amazonas. É uma promessa de grandes títulos e conquistas. Tem qualidade para nadar até mesmo entre as grandes atletas do planeta”, destacou Teca.

A atleta nasceu em Manaus, começou a nadar aos 4 anos, e hoje representa Roraima pela equipe Aquática Marinho. A mudança ocorreu por falta de apoio e patrocínio no Amazonas.

Superação e inspiração

Kathleen transformou uma crise asmática na infância em motivação para vencer.

“Sou muito grata ao esporte e à natação, desde lá para cá nunca mais tive uma crise de asma. Me sinto bem, com sensação que a natação salvou minha vida”, contou Manu.

Próximos desafios

A campeã segue com agenda cheia. Convocada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Manu representará o Brasil na Copa Pacífico de Natação, em Cochabamba (Bolívia).

Em seguida, embarca para Salvador (BA), onde disputa a última etapa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de Águas Abertas.

(*) Com informações da assessoria

