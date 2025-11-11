O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) atendeu cinco ocorrências durante esta terça-feira (11), após as chuvas na cidade. Os chamados foram registrados pelo Disque 199, canal de comunicação direta com a Defesa Civil, disponível 24 horas.
As demandas foram repassadas às equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que atuam rapidamente nas áreas impactadas.
Entre os atendimentos recentes, destacam-se:
- Solicitação de vistoria na zona Centro-Oeste;
- Rompimento de bueiro e risco de desabamento na zona Leste;
- Rompimento de bueiro e pedido de vistoria na zona Sul.
Disque 199: atendimento 24 horas
Para ocorrências emergenciais, os moradores de Manaus podem ligar para o Disque 199. O serviço funciona 24 horas e garante assistência imediata das equipes da Defesa Civil.
Monitoramento e prevenção
O sistema atmosférico é dinâmico, e a Prefeitura de Manaus segue monitorando previsões para fornecer atualizações sempre que houver alterações significativas.
Recomendações à população
- Evite o acúmulo de água parada para prevenir doenças transmitidas por mosquitos;
- Reduza a velocidade ao dirigir em vias alagadas;
- Mantenha distância segura entre veículos;
- Evite transitar por áreas alagadas e busque rotas alternativas.
Seguindo essas orientações, os moradores de Manaus podem reduzir riscos durante períodos de chuvas intensas.
(*) Com informações da assessoria
Leia mais: Motociclista venezuelano morre em acidente com caminhão durante chuva em Manaus