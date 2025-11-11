Clima

Prefeitura reforça monitoramento e disponibiliza Disque 199 para atendimento 24h à população

O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) atendeu cinco ocorrências durante esta terça-feira (11), após as chuvas na cidade. Os chamados foram registrados pelo Disque 199, canal de comunicação direta com a Defesa Civil, disponível 24 horas.

As demandas foram repassadas às equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que atuam rapidamente nas áreas impactadas.

Entre os atendimentos recentes, destacam-se:

Solicitação de vistoria na zona Centro-Oeste ;

; Rompimento de bueiro e risco de desabamento na zona Leste ;

; Rompimento de bueiro e pedido de vistoria na zona Sul.

Disque 199: atendimento 24 horas

Para ocorrências emergenciais, os moradores de Manaus podem ligar para o Disque 199. O serviço funciona 24 horas e garante assistência imediata das equipes da Defesa Civil.

Monitoramento e prevenção

O sistema atmosférico é dinâmico, e a Prefeitura de Manaus segue monitorando previsões para fornecer atualizações sempre que houver alterações significativas.

Recomendações à população

Evite o acúmulo de água parada para prevenir doenças transmitidas por mosquitos;

Reduza a velocidade ao dirigir em vias alagadas;

Mantenha distância segura entre veículos;

Evite transitar por áreas alagadas e busque rotas alternativas.

Seguindo essas orientações, os moradores de Manaus podem reduzir riscos durante períodos de chuvas intensas.

(*) Com informações da assessoria

