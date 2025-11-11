Famosos

Após repercussão da série sobre seu caso, ex-detenta agradece o apoio e comemora crescimento das encomendas de sua marca artesanal

“Gratidão”, disse Suzane von Richthofen ao comemorar o aumento nas vendas de sua marca artesanal após a repercussão da série sobre sua história. Ela agradeceu aos seguidores que acompanham seu trabalho manual e às novas encomendas recebidas.

A empresa criada por Suzane, chamada “Su Entrelinhas”, funciona na cidade de Angatuba, no interior de São Paulo, e comercializa chinelos feitos à mão, customizados com brilhos e pedrarias.

Nos Stories, Suzane compartilhou uma mensagem de agradecimento:

“Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp! O carinho e a procura têm sido tão grandes que eu ainda não consegui responder todo mundo – mas podem ter certeza: todas as mensagens serão respondidas”, escreveu.

Suzane diz que administra sozinha o negócio

Suzane também explicou que é responsável por todas as etapas do pequeno empreendimento, desde o atendimento até a entrega dos produtos.

“Sou eu mesma que cuido de cada atendimento, com todo amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada de coração pela paciência, pela compreensão e por estarem comigo. Com carinho, Su Entrelinhas”, afirmou.

Desde que deixou o presídio de Tremembé e passou ao regime aberto, em 2023, Suzane se dedica à produção e venda de chinelos personalizados e outros itens feitos à mão. A atividade artesanal se transformou em negócio próprio, administrado e divulgado por ela na internet.

Relembre o caso Suzane von Richthofen

Suzane von Richthofen foi condenada em 2006 a 39 anos de prisão por planejar o assassinato dos pais, Manfred e Marisa von Richthofen, em 2002.

O crime foi cometido com a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian. Atualmente, os três cumprem as respectivas penas em liberdade.

Além da empresa, Suzane estuda Direito e é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve o primeiro filho em janeiro de 2024.

