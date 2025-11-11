Segurança e Infraestrutura

Ação envolve mais de dez instituições e promove testes práticos de prevenção, resposta rápida e coordenação em situações de risco operacional

A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) realiza nesta quarta-feira (12/11) o 11º Simulado de Emergência da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN), reunindo dezenas de profissionais e órgãos públicos no Complexo Viário Lydia da Eira Corrêa, na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. O exercício, que ocorre das 9h às 11h, exigirá interdição parcial do trânsito e tem como meta aprimorar os protocolos de segurança, testar os planos de contingência e reforçar o preparo das equipes diante de possíveis incidentes.

O treinamento faz parte do calendário anual da concessionária e tem caráter preventivo. De acordo com o diretor Técnico-Comercial da Cigás, Clovis Correia, o simulado é uma ferramenta essencial para garantir que as operações mantenham o mais alto padrão de segurança.

“Mesmo com uma rede segura e sem histórico de acidentes, é fundamental estarmos sempre prontos. Esses exercícios validam procedimentos e asseguram que, em qualquer eventualidade, nossa resposta será rápida e eficaz”, destacou.

A ação envolve profissionais das áreas de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Operações, que trabalharam por meses na preparação do cenário, definição de riscos, estrutura logística e comunicação com a comunidade vizinha. O exercício conta ainda com integração direta entre órgãos estaduais e municipais, fortalecendo a atuação coordenada entre as instituições.

Participam do treinamento o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), a Polícia Militar (PMAM), a Defesa Civil do Estado, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a Arsepam e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa/Samu).

“A colaboração entre os órgãos é o que garante o sucesso do simulado. Essa integração fortalece a segurança pública e demonstra a seriedade com que o Estado trata a prevenção de riscos”, completou Correia.

Neste ano, o cenário simulado reproduz uma ocorrência fictícia de dano à rede de gás causada por escavação mecânica, seguida por um incidente com motociclista que desrespeita o bloqueio da via. A partir desse ponto, cada instituição participante é acionada conforme seu protocolo de atuação, simulando uma resposta coordenada e realista.

Alterações serão feitas no viaduto da Avenida Torquato Tapajós

Durante a realização do exercício, haverá interdição temporária da alça que liga a avenida Torquato Tapajós à avenida do Tarumã (sentido bairro–Centro) e da avenida José Henrique Bentes Rodrigues, no acesso à Torquato. O IMMU orienta que os condutores utilizem as rotas alternativas indicadas no link oficial disponibilizado pela Cigás.

A companhia reforça que o simulado é uma medida preventiva e não representa risco à população. Pelo contrário, busca garantir que o sistema continue operando com máxima eficiência e segurança para todos.

Rotas alternativas disponíveis neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1wZWUPApZxmNlAJjEeTFqdLvUI49ed5cC?usp=drive_link

(*) Com informações da assessoria