Participantes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) foram surpreendidos na tarde desta segunda-feira (10) com uma performance inusitada na Green Zone, em Belém (PA).
Um grupo de atores fantasiados de animais rastejou pelo pavilhão, chamando a atenção de quem acompanhava a programação da área voltada à sociedade civil, instituições públicas e privadas e líderes globais.
O objetivo da encenação era exaltar a biodiversidade brasileira, com representações de animais endêmicos e do personagem folclórico Curupira.
A apresentação, que durou poucos minutos, acabou gerando constrangimento entre alguns participantes da COP30. Imagens e vídeos da cena circularam rapidamente nas redes sociais e pelos corredores da conferência, gerando reações diversas sobre o tom e o momento da ação.
“A ação, que também contou com a presença de um ator representando o Curupira, personagem do folclore brasileiro, teve como objetivo exaltar a fauna brasileira em meio ao debate sobre mudanças climáticas.”
O desfile ocorreu na Green Zone, espaço onde circulam representantes de ONGs, instituições privadas e delegações estrangeiras, e que abriga painéis e atividades culturais sobre sustentabilidade.
Lula destaca tragédias climáticas na abertura da COP30
O episódio aconteceu poucas horas após o discurso de abertura oficial da COP30, realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã de segunda-feira (10).
Durante a cerimônia, Lula focou seu discurso nas tragédias climáticas recentes e pediu mais comprometimento internacional no financiamento de ações contra o aquecimento global.
O presidente mencionou a passagem de tufões e furacões no Paraná, no Caribe e nas Filipinas, reforçando a urgência de medidas conjuntas para mitigar os impactos da crise climática.
