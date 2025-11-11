Promoções

Produtos já estão com descontos nas lojas

Um dos períodos do ano mais importantes para o comércio é a Black Friday, que acontece durante o mês de novembro. Segundo levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM), 92% dos consumidores de Manaus pretendem realizar compras durante o período promocional. Esse dado representa nove em cada dez entrevistados.

Entre os itens que lideram a lista de desejo dos consumidores estão eletrônicos e eletrodomésticos, seguido de produtos de moda e vestuário, e de beleza e perfumaria. Juntas, essas categorias somam 85% das intenções de compra.

Referência em tecnologia na região, a Info Store já começou a preparar as ofertas e as ações específicas para o período. A primeira grande ação será nesta terça-feira (11/11), em uma live às 11h, com promoções exclusivas e descontos de até 34%.

Durante todo o mês de novembro, a Info Store também está dando 10% de desconto em compras feitas via Pix, nas lojas físicas e no site, além de parcelamento em até 15 vezes para valores acima de R$ 4,5 mil. Outra promoção são as entregas expressas em até três horas para produtos selecionados, como tablets, celulares, fones e caixas de som.

Ao longo do mês, novas ofertas serão divulgadas, a cada sexta-feira, sempre a meia-noite, nas redes sociais da Info Store, avisa a gerente de Marketing do Grupo Info, Priscila Furtado.

Para Priscila Furtado, a Black Friday é uma data com maior volume de vendas antes do Natal e reflete a busca dos consumidores por equipamentos que unem tecnologia e praticidade no dia a dia. “Ano passado, nesse período de Black Friday, nossos produtos mais vendidos foram dos segmentos de informática, eletrodomésticos, áudio e climatização. Este ano, estamos com ações de descontos expressivos nesses produtos, que devem continuar sendo os mais procurados pelos clientes”, explica.

(*) Com informações da assessoria