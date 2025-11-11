Brasília (DF) — Um desentendimento entre os ministros Dias Toffoli e André Mendonça interrompeu a sessão desta terça-feira (11) na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A tensão surgiu enquanto Mendonça lia seu voto em um processo relatado por Toffoli.
Divergência sobre voto original
Durante a leitura, Toffoli contestou o colega, afirmando que ele estaria interpretando de maneira equivocada seu voto.
“O Supremo disse que não podia fazer revolvimento de matéria fática. Eu li o voto. Meu voto, que foi unânime”, declarou Toffoli.
Mendonça respondeu dizendo que respeitava a posição do ministro.
“Também li, ministro. Respeito a posição de Vossa Excelência.”
Troca de declarações tensas
O clima esquentou quando Toffoli reforçou que seu voto estava sendo distorcido.
“Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia.”
Mendonça negou:
“Não, não estou. Eu estou lendo.”
Toffoli insistiu:
“Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram.”
“O voto é meu mesmo.”
Mendonça, então, afirmou que Toffoli estava exaltado.
“Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade.”
Toffoli respondeu:
“Eu fico exaltado com covardia.”
Voto acompanhado por Fachin
Após o desentendimento, Mendonça encerrou sua fala.
“Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. Eu acompanho a divergência do ministro Luiz Edson Fachin.”
Composição da Segunda Turma
A Segunda Turma do STF é formada por Dias Toffoli, André Mendonça, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Fux.
*Com informações do G1
