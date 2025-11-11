Discussão

Ministros discordaram sobre interpretação de voto em julgamento.

Publicado em 11 de novembro de 2025

Por Em Tempo*

Brasília (DF) — Um desentendimento entre os ministros Dias Toffoli e André Mendonça interrompeu a sessão desta terça-feira (11) na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A tensão surgiu enquanto Mendonça lia seu voto em um processo relatado por Toffoli.

Divergência sobre voto original

Durante a leitura, Toffoli contestou o colega, afirmando que ele estaria interpretando de maneira equivocada seu voto.

“O Supremo disse que não podia fazer revolvimento de matéria fática. Eu li o voto. Meu voto, que foi unânime”, declarou Toffoli.

Mendonça respondeu dizendo que respeitava a posição do ministro.

“Também li, ministro. Respeito a posição de Vossa Excelência.”

Troca de declarações tensas

O clima esquentou quando Toffoli reforçou que seu voto estava sendo distorcido.

“Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia.”

Mendonça negou:

“Não, não estou. Eu estou lendo.”

Toffoli insistiu:

“Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram.”

“O voto é meu mesmo.”

Mendonça, então, afirmou que Toffoli estava exaltado.

“Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade.”

Toffoli respondeu:

“Eu fico exaltado com covardia.”

Voto acompanhado por Fachin

Após o desentendimento, Mendonça encerrou sua fala.

“Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. Eu acompanho a divergência do ministro Luiz Edson Fachin.”

Composição da Segunda Turma

A Segunda Turma do STF é formada por Dias Toffoli, André Mendonça, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Fux.

*Com informações do G1

