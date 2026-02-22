Liderando

Participante surpreende e ultrapassa Ana Paula Renault na disputa pelo favoritismo do reality.

Marciele surpreendeu ao assumir a liderança na enquete do EXTRA sobre o favorito ao prêmio do “BBB 26”. Até então apontada como principal candidata ao título, Ana Paula Renault aparece agora em segundo lugar, em uma disputa marcada por diferença mínima de votos.

Na parcial deste domingo (21), Marciele soma 36,85% da preferência do público, enquanto a mineira registra 36,08%. A diferença apertada reforça o clima de rivalidade intensa entre as torcidas.

A virada começou ainda na sexta-feira (20), quando Marciele alcançou 39,03%, ultrapassando Ana Paula, que tinha 38,36%. Desde então, os percentuais vêm oscilando, mantendo a disputa acirrada.

O movimento chama atenção porque, um dia antes da reviravolta, Ana Paula havia retomado a liderança após uma semana de variações nas parciais.

Com perfil mais discreto dentro da casa, Marciele tem evitado confrontos e polêmicas, o que pode estar influenciando na mudança de preferência do público.

Vale destacar que a enquete do EXTRA não tem caráter oficial e serve apenas como termômetro da opinião dos leitores. A votação válida para eliminar ou manter participantes ocorre exclusivamente no site oficial do programa, durante os paredões.

*Com informações do Extra

