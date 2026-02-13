Manaus (AM) – Um vídeo gravado por testemunhas mostra o corpo de uma mulher boiando nas águas após o naufrágio da lancha Lima de Abreu, ocorrido na tarde desta sexta-feira (13), nas proximidades do Encontro das Águas.
As imagens circulam nas redes sociais e registram o momento em que a vítima aparece à deriva enquanto embarcações que participavam do resgate se aproximam da área. O conteúdo evidencia a gravidade do acidente, que deixou passageiros em situação de desespero no meio do rio.
Naufrágio deixou ocupantes à deriva
A lancha fazia o trajeto de Manaus para o interior do Amazonas quando virou durante a navegação. O barco transportava diversos passageiros, entre eles mulheres, jovens e crianças.
Testemunhas relataram que ventos fortes e banzeiros podem ter provocado o tombamento da embarcação. Após o acidente, ocupantes ficaram espalhados na água aguardando socorro.
Bombeiros realizam buscas e resgate
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado e enviou equipes para atender a ocorrência. Cerca de 25 militares, com apoio de lanchas e viaturas, atuam no resgate e nas buscas por possíveis vítimas.
Base de apoio na Ceasa
Para dar suporte à operação, uma base foi montada no Porto da Ceasa, que funciona como ponto estratégico para atendimento e logística das equipes.
A ocorrência segue em andamento, e o número oficial de vítimas ainda não foi divulgado pelas autoridades.
