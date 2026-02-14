Carnaval

Shoppings da capital e lojas do centro mantêm funcionamento durante o carnaval, mas em horários especiais

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulgou o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante a semana de carnaval, neste ano. O comércio do centro de Manaus e dos shoppings centers funcionarão em horários especiais. Confira como serão os horários de abertura e de fechamento durante o período das festividades:

Comércio – Região Central (horário sugerido)

Segunda-feira (16/2) – Horário normal com funcionamento de 8h às 17h

Terça-feira (17/2) – lojas abrem às 9h e encerram os trabalhos às 13h

Quarta-feira (18/2) – funcionamento de 12h às 18h

SHOPPINGS CENTERS

Shopping Grande Circular

Segunda-feira (16/2) – todas as operações funcionam no período de 10h às 22h

Terça-feira (17/2) – atividades também funcionam de 10h às 22h

Quarta-feira (18/2) – horário de atendimento iniciando às 12h e encerrando às 22h

Manaus Via Norte

Segunda-feira (16/2) – todas as operações atendem em horário de 10h às 22h

Terça-feira (17/2) – as lojas âncoras e a praça de alimentação funcionam de 12h às 21h e as lojas satélites e os quiosques, atendem de 14h às 21h

Quarta-feira (18/2) – todas as operações funcionam no período de 10h às 22h

Manaus Plaza

Segunda-feira (16/2) – lojas abrem 9h e fecham às 21h; praça de alimentação funciona de 10h às 22h; o supermercado atende de 8h às 21h; a academia oferece o serviço de 8h às 18h

Terça-feira (17/2) – lojas em operação de 14h às 20h; praça de alimentação de 12h às 21h; supermercado funciona de 8h às 20h; e a academia em horário reduzido entre 8h e 14h

Quarta-feira (18/2) – lojas abrem às 12h e fecham às 21h; a praça de alimentação funciona de 12h às 22h; o supermercado, de 8h às 21h; e a academia, de 12h às 23h

Manauara Shopping

Segunda-feira (16/2) – todas as operações ocorrem de 10h às 22h

Terça-feira (17/2) – praça de alimentação e lazer funciona de 12h às 22h; as lojas âncoras, de 13h às 21h, e as lojas satélites a partir de 14h até às 21h

Quarta-feira (18/2) – todas as operações funcionam de 10h às 22h

Shopping Ponta Negra

Segunda-feira (16/2) – todas as operações ocorrem de 10h às 22h

Terça-feira (17/2) – praça de alimentação e lazer funciona de 12h às 22h; as lojas âncoras, de 13h às 21h, e demais lojas e quiosques funcionam de 14h às 21h

Quarta-feira (18/2) – todas as operações funcionam de 12h às 22h

Amazonas Shopping

Segunda-feira (16/2) – lojas abrem as portas às 10h e atendem até às 22h; supermercado funciona de 8h às 22h; a academia funcionará de 5h às 23h

Terça-feira (17/2) – as lojas âncoras e a praça de alimentação terão atividades de 12h às 21h; demais lojas e quiosques funcionam de 14h às 21h, supermercado abre de 8h às 22h; e a academia, de 8h às 14h

Quarta-feira (18/2) – todas as operações acontecem de 12h às 22h

Millennium Shopping

Segunda-feira (16/2) – lojas funcionam de 9h às 21h e o cinema abre as portas somente a partir de 13h

Terça-feira (17/2) – as lojas e quiosques operam de 14h às 20h; a praça de alimentação funciona de 12h às 21h e o cinema a partir das 13h

Quarta-feira (18/2) – as lojas atendem de 12h às 21h e o cinema a partir das 13h

Studio 5

Segunda-feira (16/2) – estabelecimentos comerciais funcionam de 9h às 21h

Terça-feira (17/2) – praça de alimentação funciona de 12h às 21h; lojas âncoras e quiosques operam de 14h às 21h; academia funciona de 8h às 20h e o boliche a partir das 15h

Quarta-feira (18/2) – a praça de alimentação funciona de 12h às 21h; lojas âncoras e quiosques abrem de 14h às 21h; academia funciona de 8h às 23h; e boliche atende a partir das 15h

Shopping São José

Segunda-feira (16/2) – lojas e quiosques funcionam de 8h às 20h; a praça de alimentação abre de 9h às 21h

Terça-feira (17/2) – lojas e quiosques funcionam de 10h às 16h; a praça de alimentação, de 12h às 16h

Quarta-feira (18/2) – lojas e quiosques atendem de 12h às 20h e a praça de alimentação de 12h às 21h

Sumaúma Park Shopping

Segunda-feira (16/2) – lojas operam de 10h às 22h e o supermercado de 8h às 22h

Terça-feira (17/2) – as lojas âncoras atendem de 12h às 21h e as demais lojas de 14h às 21h; a praça de alimentação e lazer funciona de 12h às 22h e o supermercado abre de 8h às 21h

Quarta-feira (18/2) – lojas funcionam de 12h às 22h e o supermercado de 8h às 22h

Shopping Cidade Leste

Segunda-feira (16/2) – lojas operam de 9h às 21h

Terça-feira (17/2) – todas as lojas funcionam de 9h às 18h

Quarta-feira (18/2) – lojas funcionam de 12h às 21h

Shopping Cecomiz