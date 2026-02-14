A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulgou o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante a semana de carnaval, neste ano. O comércio do centro de Manaus e dos shoppings centers funcionarão em horários especiais. Confira como serão os horários de abertura e de fechamento durante o período das festividades:
Comércio – Região Central (horário sugerido)
- Segunda-feira (16/2) – Horário normal com funcionamento de 8h às 17h
- Terça-feira (17/2) – lojas abrem às 9h e encerram os trabalhos às 13h
- Quarta-feira (18/2) – funcionamento de 12h às 18h
SHOPPINGS CENTERS
Shopping Grande Circular
- Segunda-feira (16/2) – todas as operações funcionam no período de 10h às 22h
- Terça-feira (17/2) – atividades também funcionam de 10h às 22h
- Quarta-feira (18/2) – horário de atendimento iniciando às 12h e encerrando às 22h
Manaus Via Norte
- Segunda-feira (16/2) – todas as operações atendem em horário de 10h às 22h
- Terça-feira (17/2) – as lojas âncoras e a praça de alimentação funcionam de 12h às 21h e as lojas satélites e os quiosques, atendem de 14h às 21h
- Quarta-feira (18/2) – todas as operações funcionam no período de 10h às 22h
Manaus Plaza
- Segunda-feira (16/2) – lojas abrem 9h e fecham às 21h; praça de alimentação funciona de 10h às 22h; o supermercado atende de 8h às 21h; a academia oferece o serviço de 8h às 18h
- Terça-feira (17/2) – lojas em operação de 14h às 20h; praça de alimentação de 12h às 21h; supermercado funciona de 8h às 20h; e a academia em horário reduzido entre 8h e 14h
- Quarta-feira (18/2) – lojas abrem às 12h e fecham às 21h; a praça de alimentação funciona de 12h às 22h; o supermercado, de 8h às 21h; e a academia, de 12h às 23h
Manauara Shopping
- Segunda-feira (16/2) – todas as operações ocorrem de 10h às 22h
- Terça-feira (17/2) – praça de alimentação e lazer funciona de 12h às 22h; as lojas âncoras, de 13h às 21h, e as lojas satélites a partir de 14h até às 21h
- Quarta-feira (18/2) – todas as operações funcionam de 10h às 22h
Shopping Ponta Negra
- Segunda-feira (16/2) – todas as operações ocorrem de 10h às 22h
- Terça-feira (17/2) – praça de alimentação e lazer funciona de 12h às 22h; as lojas âncoras, de 13h às 21h, e demais lojas e quiosques funcionam de 14h às 21h
- Quarta-feira (18/2) – todas as operações funcionam de 12h às 22h
Amazonas Shopping
- Segunda-feira (16/2) – lojas abrem as portas às 10h e atendem até às 22h; supermercado funciona de 8h às 22h; a academia funcionará de 5h às 23h
- Terça-feira (17/2) – as lojas âncoras e a praça de alimentação terão atividades de 12h às 21h; demais lojas e quiosques funcionam de 14h às 21h, supermercado abre de 8h às 22h; e a academia, de 8h às 14h
- Quarta-feira (18/2) – todas as operações acontecem de 12h às 22h
Millennium Shopping
- Segunda-feira (16/2) – lojas funcionam de 9h às 21h e o cinema abre as portas somente a partir de 13h
- Terça-feira (17/2) – as lojas e quiosques operam de 14h às 20h; a praça de alimentação funciona de 12h às 21h e o cinema a partir das 13h
- Quarta-feira (18/2) – as lojas atendem de 12h às 21h e o cinema a partir das 13h
Studio 5
- Segunda-feira (16/2) – estabelecimentos comerciais funcionam de 9h às 21h
- Terça-feira (17/2) – praça de alimentação funciona de 12h às 21h; lojas âncoras e quiosques operam de 14h às 21h; academia funciona de 8h às 20h e o boliche a partir das 15h
- Quarta-feira (18/2) – a praça de alimentação funciona de 12h às 21h; lojas âncoras e quiosques abrem de 14h às 21h; academia funciona de 8h às 23h; e boliche atende a partir das 15h
Shopping São José
- Segunda-feira (16/2) – lojas e quiosques funcionam de 8h às 20h; a praça de alimentação abre de 9h às 21h
- Terça-feira (17/2) – lojas e quiosques funcionam de 10h às 16h; a praça de alimentação, de 12h às 16h
- Quarta-feira (18/2) – lojas e quiosques atendem de 12h às 20h e a praça de alimentação de 12h às 21h
Sumaúma Park Shopping
- Segunda-feira (16/2) – lojas operam de 10h às 22h e o supermercado de 8h às 22h
- Terça-feira (17/2) – as lojas âncoras atendem de 12h às 21h e as demais lojas de 14h às 21h; a praça de alimentação e lazer funciona de 12h às 22h e o supermercado abre de 8h às 21h
- Quarta-feira (18/2) – lojas funcionam de 12h às 22h e o supermercado de 8h às 22h
Shopping Cidade Leste
- Segunda-feira (16/2) – lojas operam de 9h às 21h
- Terça-feira (17/2) – todas as lojas funcionam de 9h às 18h
- Quarta-feira (18/2) – lojas funcionam de 12h às 21h
Shopping Cecomiz
- Segunda-feira (16/2) – lojas operam de 9h às 18h
- Terça-feira (17/2) – Fechado
- Quarta-feira (18/2) – Fechado