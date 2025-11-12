Alta demanda

Quiosques ficaram sem opções de alimentação durante o primeiro dia do evento em Belém.

A segunda-feira (10), primeiro dia oficial da COP30, foi marcada pela escassez de alimentos na Zona Verde (Green Zone), onde visitantes relataram dificuldades para almoçar em meio à alta demanda. Os quiosques que ofereciam lanches e salgados tiveram seus estoques esgotados rapidamente, apesar dos preços considerados altos que já haviam gerado críticas durante a Cúpula de Líderes.

As opções eram limitadas a sanduíches e pequenos snacks, e em alguns pontos a venda se encerrou por volta das 15h, enquanto as programações seguiam até o início da noite. As informações são da Veja.

Sem alternativas, muitos participantes recorreram a sorvetes e doces para se alimentar. Um dos estandes mais procurados foi o da sorveteria Ice Bode, onde brasileiros e estrangeiros enfrentaram filas. Em poucos minutos, as cubas de sorvete também começaram a esvaziar. Em outro quiosque, sobravam apenas latas de refrigerante e fatias de bolo vendidas a R$ 25, situação que gerou surpresa — e até risadas solidárias — entre vendedores e clientes.

O cenário se agravou devido ao fechamento de diversos pontos de venda. Uma visitante chegou a perguntar a um vendedor onde poderia encontrar comida, mas ouviu que não havia outras opções além das que já estavam no local. Segundo ele, o volume de visitantes superou as expectativas, e os comerciantes não haviam se preparado para tal demanda. “Amanhã tem mais”, comentou o atendente.

No site oficial da conferência, consta a orientação de que, por questões de segurança, não é permitido levar alimentos externos para a Zona Verde. Já na área da Blue Zone — onde ocorrem as negociações oficiais entre países — o fornecimento de comida manteve-se normal, com mais variedade e menos aglomeração.

