Interessados devem comparecer aos postos com documentos e currículo.

Publicado em 12 de novembro de 2025

Nesta quinta-feira (13), estão disponíveis 239 vagas de emprego no Amazonas, divulgadas pelo Sine Amazonas, órgão coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) DE LOJA DE MODULADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Vendedor de móveis planejados.

Obrigatório curso e habilidade com informática.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na função.

Realizar alinhamento, reparação e calibragem de pneus; montagem e desmontagem de pneus e roda; realizar rodízio de pneus; controlar entrada e saída de pneus na borracharia e demais serviços.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ENCARREGADO DE DEPÓSITO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior Completo na área de Administração, Logística ou afins.

Com experiência na função.

Supervisionar todas as operações do depósito, planejar e coordenar as atividades da equipe, assegurar o controle de estoque e a execução de inventários periódicos, garantir o cumprimento das normas de segurança e uso de EPI’S, utilizar sistemas de controle para gestão de produtos e relatórios.

Obrigatórios cursos de informática, chefia e liderança.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem ou com experiência na função e primeiro emprego.

Carga e descarga de materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Manutenção em comandos elétricos; preventiva e corretiva; preenchimento de APR/PT e RDO; interpretação de esquemas elétricos; realizar serviços gerais de movimentação e alocação de equipamentos;

Obrigatório curso de elétrica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MONTADOR DE ESTRUTURAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Leitura e interpretação de desenho; montagem, reparação e instalação de peças e elementos em isopainel, alumínio, inox e aço galvanizado; montagem de divisórias e forro em isopainel; instalação, montagem e acabamento de portas, pass-through e visores; operação de pantógrafo, policorte, serra circular, serra de bancadas, tico-tico e outros.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

50 VAGAS: OPERADOR (A) DE PRODUÇÃO (TEMPORÁRIO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Obrigatórios cursos de TBO ou Leitura de Componentes.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando (Administração, Psicologia ou Recursos Humanos a partir do 2 período)

Com experiência mínima na função.

Desejáveis cursos nas áreas de RH e DP.

Obrigatório habilidade e curso de informática (Excel Básico)

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CONSULTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando

Com experiência mínima na função.

Vendas de produtos financeiros como empréstimos (consignados, pessoal, FGTS); cartão de crédito consignado e seguros; atendimento presencial ou por telefone; prospecção e captação de novos clientes; acompanhamento das metas e resultados de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Responsável por preparar e assar pratos variados, principalmente peixes e carnes, seguindo receitas e controlando a temperatura e o tempo de cocção para garantir segurança e qualidade; Organizar e realizar o Mise en place.

É imprescindível experiência com peixes.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

É imprescindível experiência com peixes e carnes.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência em restaurantes ou padarias.

Auxiliar os cozinheiros no preparo e manipulação de alimentos.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário – inclusive finais de semana e feriados (escala 6×1).

Dispensa Militar.

02 VAGAS: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior Cursando em Engenharia Civil ou Eletromecânica.

Com experiência na função.

Planejamento e execução de atividades conforme planejamento; entrega de relatórios/diários de obras assinado pelo cliente; avaliação positiva via pesquisa de satisfação de clientes e colaboradores de equipe; assegurar as normas e procedimentos de segurança durante a execução de atividades; organização e zelo dos clientes dos itens da empresa.

Desejáveis cursos MS Project ou similares e autocad.

Disponibilidade de horário

Dispensa Militar.

05 VAGAS: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com padaria, preparo de ingredientes, mistura e sova de massa, cozimento, decoração, acabamento, controle de qualidade, limpeza do setor e gerenciamento de produção.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Residir próximo dos Bairros (Flores, Parque 10, Parque das Nações, Parque das Laranjeiras, Conj Duque de Caxias, Beija-Flor, Santos Dumont, Da Paz, Col. Santo Antônio)

05 VAGAS: CHAPEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com função de lanchonete, café regional, cozinha, controle de qualidade, montar e organizar lanches, atendimento ao cliente e conhecimento em culinária.

Disponibilidade de horário.

Residir próximo dos Bairros (Flores, Parque 10, Parque das Nações, Parque das Laranjeiras, Conj Duque de Caxias, Beija-Flor, Santos Dumont, Da Paz, Col. Santo Antônio)

05 VAGAS: ATENDENTE DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência com atendimento ao cliente.

Desejável curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

Residir próximo dos Bairros (Flores, Parque 10, Parque das Nações, Parque das Laranjeiras, Conj Duque de Caxias, Beija-Flor, Santos Dumont, Da Paz, Col. Santo Antônio)

05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PADARIA)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ajudar no auxílio do preparo de massa, operação de equipamento, finalização de produtos, higienização, armazenamento, atendimento ao cliente e controle de estoque.

Disponibilidade de horário.

Residir próximo dos Bairros (Flores, Parque 10, Parque das Nações, Parque das Laranjeiras, Conj Duque de Caxias, Beija-Flor, Santos Dumont, Da Paz, Col. Santo Antônio)

05 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Recebimento e conferência, armazenagem, controle de registro, organização e limpeza, inventário, separação de produtos, controle de validade.

Obrigatório curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Residir próximo dos Bairros (Flores, Parque 10, Parque das Nações, Parque das Laranjeiras, Conj Duque de Caxias, Beija-Flor, Santos Dumont, Da Paz, Col. Santo Antônio)

05 VAGAS: LÍDER DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Controle de escala e jornada, abertura e fechamento de caixa, estratégia em vendas, controle de perdas, direcionamento de equipe e visão estratégica.

Obrigatório curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Residir próximo dos Bairros (Flores, Parque 10, Parque das Nações, Parque das Laranjeiras, Conj Duque de Caxias, Beija-Flor, Santos Dumont, Da Paz, Col. Santo Antônio)

01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Preparar e cozinhar alimentos conforme o cardápio e as fichas técnicas estabelecidas; executar cortes, temperos, cocção e montagem das preparações; controlar o uso e a reposição de insumos, evitando desperdícios; manter a organização e limpeza dos utensílios, equipamentos e áreas de trabalho; seguir as normas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos (BPM) e HACCP; auxiliar na conferência de gêneros alimentícios recebidos, verificando validade, qualidade e armazenamento adequado; cumprir os horários de distribuição das refeições; apoiar o nutricionista ou chefe de cozinha no controle de qualidade e porcionamento; zelar pela segurança pessoal e coletiva, utilizando adequadamente os EPIs e mantendo o ambiente limpo e seguro.

Desejáveis cursos em gastronomia ou cozinha industrial.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: COZINHEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos na área de culinária.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos técnico em mecânica, hidráulica, pintura e afins.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência mínima na função.

Desejável curso na área de refrigeração, NR 10, NR 33 E NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO –

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência com máquinas de costura industrial; habilidade em ajuste e conserto de roupas.

Desejável curso de costura.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar atividades de manutenção predial corretiva e preventiva no condomínio de acordo com o que for passado pelo responsável da equipe.

Desejáveis Cursos: NR 10 (atuar com elétrica), NR 35 (obrigatório para telhados, fachadas, caixas d’água).

Obrigatório ter cursos de manutenção predial e noções de prevenção contra incêndio.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ATENDENTE DE LAVANDERIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar e manusear máquinas de lavar e secar roupas, incluindo a adição de produtos (sabão, amaciante etc) nas quantidades corretas e a seleção dos programas de lavagem apropriados (uso de água, temperatura e ciclos).

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Vendas e Locação de Equipamentos

Desejável curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Administração ou afins.

Com experiência na função.

Prestar contas do que há na loja; Realizar e acompanhar inventários; cobrar e supervisionar a equipe de vendedores; ser responsável financeiramente pelo caixa e pelo estoque da loja; garantir o bom funcionamento e a organização do ambiente de trabalho

Desejável curso de informática básica e Atendimento ao Cliente/ Liderança.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar trabalho fora da empresa, visitando clientes para promover e vender produtos ou serviços. Prospectar clientes, apresentar soluções, negociar, fechar vendas e garantir a satisfação do cliente.

De preferência candidatos que possuam condução própria.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MARCENEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em produção de móveis MDF.

Disponibilidade de horário.

40 VAGAS: AUXILIAR MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Cursando.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de NR 33 e NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

40 VAGAS: AUXILIAR ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Cursando.

Com experiência na função.

Executar serviços de manutenção elétrica.

Obrigatório curso de NR 10.

Desejáveis cursos de Sistemas elétricos de Potência, CLP, NR33 e NR35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: LÍDER DE PRODUÇÃO – apta a PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Superior Cursando ou Completo na área de gestão de produção ou correlatas.

Com experiência na função.

Responsável pelo acompanhamento da execução das atividades produtivas, garantindo eficiência, qualidade e cumprimento de metas. Atua na otimização de processos, implementação de melhorias contínuas e controle do fluxo do trabalho.

Necessário possuir CNH B.

Obrigatório ter cursos de chefia e liderança e Pacote Office.

Desejáveis cursos de ISO 9001 e 14001.

Dispensa Militar.

Disponibilidade de horário.

Vaga também apta a candidatos PCD.

01 VAGA: CONSULTOR (A) DE VENDAS (CODAJÁS) – entrevista online

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência com atendimento ao cliente, vendas e rotinas comerciais.

Desejáveis cursos voltados para a área comércial e habilidades com Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

Obrigatório CNH atualizada, veículo próprio e disponibilidade para viagens.

PARA CANDIDATOS QUE RESIDAM EM CODAJÁS.

01 VAGA: LÍDER DE ÁREA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de gestão no segmento de varejo.

Realizar gestão de equipe de vendedores, acompanhamento em rota dos pontos de vendas, prospecção de clientes, planejamento e estratégias para alcance dos resultados, análise de indicadores da área, ações de vendas nos pontos de venda, rotinas administrativas, fluxos de processos.

Ter conhecimento em informática e Pacote Office.

Necessário possuir veículo próprio, CNH A e/ou B e Notebook próprio.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo na área de Administração.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, avaliação de fornecedores e administração.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou Primeiro Emprego.

Apoio no pré-preparo de alimentos (lavar, cortar, porcionar); organização e limpeza da cozinha e utensílios; reposição de insumos.

Desejável curso de manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE MESA RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou Primeiro Emprego.

Atendimento ao cliente; organizar o salão para o atendimento; entregar os pratos prontos nas mesas de acordo com a numeração; manter a organização e limpeza do salão.

Desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Primeiro Emprego.

Desejáveis cursos de atendimento ao público e informática nível usuário.

Obrigatório curso de agente de portaria.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

