A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a rede de supermercados Nova Era, vai oferecer vacinação antirrábica para cães e gatos em dez estabelecimentos comerciais da capital.

Os postos funcionarão nesta quinta (13) e sexta-feira (14), das 8h30 às 11h30, e fazem parte da estratégia do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para facilitar o acesso dos tutores e ampliar a proteção contra o vírus da raiva.

📍 Locais de vacinação em Manaus

🏙️ Zona Leste

  • Nova Era Coroado – Av. Cosme Ferreira, Coroado 3
  • Nova Era Torres – Av. Nathan Xavier, Novo Aleixo
  • Nova Era Grande Circular – Av. Autaz Mirim, Jorge Teixeira

🌳 Zona Norte

  • Nova Era Via Norte – Monte das Oliveiras
  • Nova Era Viver Melhor – Santa Etelvina
  • Nova Era Max Teixeira – Bairro Flores

🏘️ Zona Centro-Oeste

  • Nova Era Alvorada – Av. Desembargador João Machado, Alvorada
  • Nova Era Dom Pedro – Av. Dom Pedro I, Dom Pedro

🌆 Zona Sul / Centro

  • Nova Era Centro – Rua dos Barés, Centro
  • Nova Era Silves – Av. Silves, Bairro Crespo