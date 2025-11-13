A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a rede de supermercados Nova Era, vai oferecer vacinação antirrábica para cães e gatos em dez estabelecimentos comerciais da capital.
Os postos funcionarão nesta quinta (13) e sexta-feira (14), das 8h30 às 11h30, e fazem parte da estratégia do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para facilitar o acesso dos tutores e ampliar a proteção contra o vírus da raiva.
📍 Locais de vacinação em Manaus
🏙️ Zona Leste
- Nova Era Coroado – Av. Cosme Ferreira, Coroado 3
- Nova Era Torres – Av. Nathan Xavier, Novo Aleixo
- Nova Era Grande Circular – Av. Autaz Mirim, Jorge Teixeira
🌳 Zona Norte
- Nova Era Via Norte – Monte das Oliveiras
- Nova Era Viver Melhor – Santa Etelvina
- Nova Era Max Teixeira – Bairro Flores
🏘️ Zona Centro-Oeste
- Nova Era Alvorada – Av. Desembargador João Machado, Alvorada
- Nova Era Dom Pedro – Av. Dom Pedro I, Dom Pedro
🌆 Zona Sul / Centro
- Nova Era Centro – Rua dos Barés, Centro
- Nova Era Silves – Av. Silves, Bairro Crespo