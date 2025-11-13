antirrábica

Postos funcionarão nesta quinta (13) e sexta-feira (14), das 8h30 às 11h30, e fazem parte da estratégia do Centro de Controle de Zoonoses

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a rede de supermercados Nova Era, vai oferecer vacinação antirrábica para cães e gatos em dez estabelecimentos comerciais da capital.

Os postos funcionarão nesta quinta (13) e sexta-feira (14), das 8h30 às 11h30, e fazem parte da estratégia do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para facilitar o acesso dos tutores e ampliar a proteção contra o vírus da raiva.

📍 Locais de vacinação em Manaus

🏙️ Zona Leste

Nova Era Coroado – Av. Cosme Ferreira, Coroado 3

– Av. Cosme Ferreira, Coroado 3 Nova Era Torres – Av. Nathan Xavier, Novo Aleixo

– Av. Nathan Xavier, Novo Aleixo Nova Era Grande Circular – Av. Autaz Mirim, Jorge Teixeira

🌳 Zona Norte

Nova Era Via Norte – Monte das Oliveiras

– Monte das Oliveiras Nova Era Viver Melhor – Santa Etelvina

– Santa Etelvina Nova Era Max Teixeira – Bairro Flores

🏘️ Zona Centro-Oeste

Nova Era Alvorada – Av. Desembargador João Machado, Alvorada

– Av. Desembargador João Machado, Alvorada Nova Era Dom Pedro – Av. Dom Pedro I, Dom Pedro

🌆 Zona Sul / Centro