Anulação

Atacante do Flamengo foi absolvido da acusação de manipulação de resultados, mas pagará multa de R$ 100 mil.

O jogador Bruno Henrique é absorvildo por fraude e tem anulação da suspensão por fraude em apostas esportivas, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, foi absolvido da acusação de manipulação de resultados para apostas, mas seguirá multado em R$ 100 mil por infração ao artigo 191, III, do CBJD, que trata do descumprimento de regulamentos de competição.

Votação do Tribunal Pleno

A maioria do Tribunal Pleno do STJD considerou que não havia provas suficientes para condená-lo por infrações contra a ética desportiva. Dos nove auditores, seis votaram pela absolvição, dois pelo aumento da pena e um pela manutenção da condenação anterior.

O relator Sérgio Furtado Filho votou pela absolvição no artigo 243-A, que previa até 12 jogos de suspensão, e a multa no art. 191, sem suspensão. Outros auditores seguiram posição semelhante, enquanto Maxwell Vieira e Mariana Barreiras votaram pelo aumento da pena, e Luiz Felipe Bulus pela manutenção da condenação.

Defesa e argumentos do relator

Segundo o relator, “os relatórios apontam movimentações suspeitas de apostas, mas não demonstram que o atleta tenha agido deliberadamente com o irmão. O lance em si não vincula o cartão amarelo a um ajuste prévio.” Com isso, a pena de suspensão anteriormente imposta foi revertida.

Bruno Henrique havia sido denunciado pela Procuradoria do STJD por vários artigos do CBJD relacionados à manipulação de resultados, incluindo os artigos 243, 243-A, 184 e 191, além de trechos do regulamento geral de competições da CBF. O jogador foi defendido pelos advogados Alexandre Vitorino e Michel Assef Filho.

Histórico da denúncia

O caso surgiu após suspeitas de manipulação em jogo contra o Santos pelo Brasileirão de 2023, quando o atacante recebeu cartão amarelo que chamou atenção de casas de apostas. Em mensagens do irmão do jogador, havia indícios de que Bruno Henrique poderia ter forçado o cartão.

Na primeira condenação, ele havia recebido 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil, mas a defesa conseguiu efeito suspensivo, permitindo que atuasse normalmente. No último domingo (9), ele marcou na vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Santos. Com o novo julgamento, ele continuará jogando, mas deverá pagar a multa de R$ 100 mil.

(*) Com informações CNN Brasil

