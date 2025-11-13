tecnomelody

Cantora amazonense une pop contemporâneo e tecnomelody em remix e novo álbum

A cantora amazonense Cella convidou Miss Tacacá e LofiHouseBoy para transformar seu hit “Meu Norte” em remix. A faixa, já presente nos paredões do Pará, onde acontece a COP30, chega às plataformas em 16 de novembro.

A nova versão combina o pop contemporâneo de Cella com batidas aceleradas e timbres amazônicos característicos do tecnomelody, promovendo uma fusão entre tradição e modernidade. O projeto faz parte do selo Sinc, criado para valorizar artistas independentes e talentos de diferentes estilos musicais.

Além do remix, Miss Tacacá e LofiHouseBoy participam do novo álbum de Cella, “Efeito Borboleta”, que contará com feat surpresa e várias faixas inéditas. O projeto reforça a presença das sonoridades nortistas no pop nacional, conectando aparelhagens e estética da floresta às pistas e playlists.

Cella comenta:

“Esse remix é sobre liberdade, sobre celebrar quem a gente é e de onde vem. É um brinde à arte independente, à Amazônia contemporânea e à alegria de poder transformar nossas raízes em dança.”

A parceria evidencia a tendência de artistas e produtores do Norte em colaborações de grande visibilidade, ampliando o alcance do tecnomelody tanto em palcos regionais quanto em festivais internacionais.

O significado pessoal do remix

Cella celebra o lançamento:

“‘Meu Norte Remix’ chega num momento muito simbólico pra mim, é o primeiro remix do meu primeiro álbum, e vem justamente perto do meu aniversário. É como se eu estivesse celebrando tudo o que vivi até aqui, dançando junto com a minha própria história.”

Ela reforça a importância da parceria:

“Ter a Miss Tacacá e o LofiHouseBoy comigo nessa faixa é mais do que uma parceria: é um encontro de artistas nortistas que acreditam na força da nossa música, da nossa cultura e da nossa ousadia. A gente carrega o Norte no som, no corpo, no jeito de misturar tudo; pop, eletrônico, rockdoido.”

Sobre Cella

Cella iniciou sua carreira ainda na infância, representando o Amazonas no The Voice Kids (2017) como Marcella Bártholo. No ano seguinte, mudou-se para o Rio de Janeiro, dedicando-se ao teatro musical e se apresentando nacionalmente.

Seu trabalho lhe rendeu indicações de Atriz Revelação e Atriz Coadjuvante. Atualmente, foca em sua carreira musical solo e atua como atriz, produtora e diretora artística da In Cena Produções, valorizando obras inéditas e nacionais. Entre os projetos do grupo estão o musical adulto “República Lee – Um Musical ao Som de Rita” e o infantil “TumPaTaTum”, resgatando cantigas de roda para novas gerações.

Em 2025, lança o disco “Efeito Borboleta”, marcando a transição ao universo pop.

Sobre Miss Tacacá

Natural de Belém do Pará, Taka Furtado, conhecida como Miss Tacacá, é DJ, produtora e performer com forte identidade periférica, amazônica e LGBTQIA+. Seu estilo principal é o tecnomelody, que mistura batidas aceleradas (160-180 bpm) com ritmos amazônicos e música eletrônica contemporânea.

Sobre LofiHouseBoy

Baseado no Pará, LofiHouseBoy atua como DJ e beat-maker, explorando tecnobrega, carimbó, funk e outros ritmos periféricos. Ele se posiciona como “energia BRUTAL na pista”, trazendo intensidade e inovação para o remix.

Leia mais: Especial John Carpenter: seis filmes clássicos gratuitos em Manaus