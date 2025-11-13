Cenário Eleitoral 2026

Levantamento aponta liderança do presidente no primeiro e no segundo turno, com vantagem sobre candidatos da direita e empate técnico apenas com Bolsonaro, que está inelegível

A mais recente pesquisa divulgada pela Quaest nesta quinta-feira (13) revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém na liderança em todos os cenários testados para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. O estudo também indica que o petista venceria qualquer adversário de direita que esteja apto a disputar um eventual segundo turno.

De acordo com o levantamento, Lula registra entre 31% e 39% das intenções de voto nas simulações de primeiro turno, mantendo uma margem confortável sobre seus concorrentes. O cenário mais disputado ocorre quando o presidente é comparado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível — nesse caso, Lula supera o ex-mandatário por uma diferença de apenas 5 pontos percentuais.

FONTE: Genial – Quaest

Entre os nomes com candidatura possível, o mais competitivo é o deputado Eduardo Bolsonaro (PL). Em um cenário reduzido, com apenas três postulantes, ele aparece 12 pontos atrás de Lula, tornando-se o adversário mais próximo entre os que podem participar da disputa.

Simulações de segundo turno

A pesquisa também traçou confrontos diretos entre Lula e possíveis adversários. O petista tem seu melhor desempenho contra Renan Santos, líder do MBL e filiado ao recém-criado partido Missão, abrindo uma diferença de 17 pontos percentuais.

Outras simulações indicam vantagem de mais de dez pontos sobre Eduardo Leite (PSD) e Eduardo Bolsonaro (PL).

Apesar das lideranças, alguns cenários apresentam maior equilíbrio: contra Bolsonaro, mesmo inelegível, há empate técnico, mantendo a polarização entre os dois campos políticos.

FONTE: Genial – Quaest

Rejeição e potencial de voto

O levantamento da Quaest também monitorou os níveis de rejeição dos principais nomes cotados para 2026. Segundo os dados, as taxas se mantiveram estáveis, com oscilações dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

O mais rejeitado entre todos os citados continua sendo Eduardo Bolsonaro, com 67% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. Os índices de Lula e dos demais adversários permaneceram praticamente inalterados, reforçando a tendência de estabilidade no cenário eleitoral monitorado.

FONTE: Genial – Quaest

A pesquisa sinaliza que, apesar de movimentos pontuais entre os candidatos, o quadro geral para 2026 permanece concentrado em torno do atual presidente e dos principais nomes da direita, com diferenças significativas entre cenários competitivos e situações de maior folga.

(*) Com informações da pesquisa Quaest