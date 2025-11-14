Socorrido

Homem de 50 anos foi surpreendido pela descarga indireta enquanto descansava em casa na zona rural.

O agricultor Eliomar Soares da Paz, de 50 anos, foi atingindo por um raio na zona rural de Itacoatiara, na tarde de quarta-feira (12), na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dentro da própria casa.

Segundo familiares, o raio caiu em uma área próxima ao imóvel, no Ramal do Gato. A energia se espalhou pelo solo e alcançou Eliomar, que estava deitado no chão logo depois do almoço.

O agricultor recebeu os primeiros atendimentos na UBS da Vila do Engenho. Por causa da gravidade, ele foi encaminhado ao Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara, onde segue internado.

