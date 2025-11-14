Empregabilidade

Oportunidades para docentes em 12 áreas técnicas com flexibilidade e apoio pedagógico completo

O Centec, escola de ensino técnico de Manaus, abriu processo seletivo para contratação de professores em 12 áreas de formação técnica. As vagas são destinadas a profissionais com graduação completa e pós-graduação, preferencialmente com experiência em docência no ensino superior.

Os selecionados irão ministrar aulas em cursos como estética, farmácia, refrigeração, eletrotécnica, análises clínicas, informática, administração, enfermagem, segurança do trabalho, nutrição, radiologia e gastronomia.

Áreas de atuação e requisitos

As vagas exigem formação acadêmica completa, mas o Centec valoriza tanto profissionais experientes quanto aqueles com especialização em suas áreas que ainda não atuaram em sala de aula. A analista pedagógica Maria Danielle Matos explica:

“O Centec oferece estrutura de laboratório e acompanhamento da equipe pedagógica, o que garante ao professor apoio contínuo para o desenvolvimento das atividades.”

Flexibilidade e remuneração

A contratação é no modelo de prestação de serviço, com carga horária de até 20 horas semanais, conforme a demanda dos cursos. A remuneração varia por área, chegando a R$ 25 por hora/aula em cursos técnicos ou de climatização e refrigeração.

As aulas são presenciais de segunda a quinta-feira, com atividades online às sextas-feiras.

Experiência valorizada

O processo seletivo considera o perfil acadêmico e o potencial do candidato. Ele inclui triagem curricular e uma banca avaliadora, na qual o candidato ministra uma aula demonstrativa. A contratação é modular, podendo variar conforme a grade curricular mensal, com possibilidade de continuidade conforme a necessidade das turmas.

Ensino técnico em alta

Segundo o Inep, as matrículas em cursos técnicos no Brasil cresceram cerca de 35% em 2024, atingindo 2,57 milhões de alunos. O aumento reflete a procura por formações rápidas, práticas e com alta empregabilidade.

Para os docentes, a atuação em cursos técnicos valoriza o currículo e amplia conexões com o setor produtivo. As aulas ocorrem nas unidades Centec 2 e Centec 3, no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus. Há vagas para contratação imediata e cadastro reserva.

Como se inscrever

Os interessados devem enviar currículo para [email protected] ou se cadastrar em:

https://centeceduca.com.br/trabalhe-conosco/

Sobre o Centec

Com mais de 16 anos de atuação no Amazonas, o Centec é referência em cursos técnicos e de qualificação profissional. Reconhecido por sua infraestrutura moderna, laboratórios equipados e metodologia prática, o Centec forma profissionais preparados para o mercado de trabalho em áreas estratégicas da economia local.

(*) Com informações da assessoria

