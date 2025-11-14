IncluARTE

Projeto inclusivo da creche Magdalena Arce Daou é premiado nacionalmente por unir arte, aprendizado e cidadania

A creche municipal Magdalena Arce Daou, loalizada no bairro Santa Luzia, na zona sul, se tornou destaque nacional com o projeto “IncluARTE TEArios e Terrários: Mundo ARTE possível para além do diagnóstico” após ganhar a categoria Educação Infantil do 26º Prêmio Arte na Escola Cidadã, nesta quarta-feira (12).

A cerimônia de premiação aconteceu no teatro Anchieta, do Sesc Consolação, em São Paulo. O evento reuniu educadores premiados de todo o país.

Prêmio Arte na Escola Cidadã celebra 26 anos de incentivo à educação artística

O Prêmio Arte na Escola Cidadã, criado em 2000 pelo Instituto Arte na Escola, é considerado a principal referência nacional em arte-educação. Neste ano, o prêmio chega à sua 26ª edição, homenageando pela primeira vez uma manifestação cultural brasileira: o maracatu.

A premiação possui seis categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Não Formal.

Projeto IncluARTE integra arte, ciência e inclusão na Educação Infantil

O projeto premiado, desenvolvido em 2024, envolveu as 220 crianças atendidas pela creche. De acordo com a gestora da unidade, Jucilene Carvalho, a iniciativa surgiu da necessidade de inserir a arte no fazer pedagógico dos bebês, com foco na inclusão e na escuta sensível.

“O projeto teve origem na sala de recursos da creche, a partir da escuta ativa das famílias e do protagonismo infantil. Ele integrou arte, ciência e ações intersetoriais, culminando na Mostra de Artes ‘TEArios e Terrários: Mundo Possível para Além do Diagnóstico’. O ponto alto foi a criação do Jardim Sensorial, espaço coletivo voltado à exploração dos sentidos por crianças com diagnóstico de TEA”, explicou a gestora.

A arte como ferramenta de aprendizado e transformação social

A professora Maria Raquel Souza, coordenadora de projetos e responsável pela sala de recursos, também celebrou o reconhecimento nacional e, além disso, destacou o impacto do trabalho coletivo.

“O Prêmio Arte na Escola Cidadã é a prova da excelência e da dedicação de toda a nossa equipe. Esse reconhecimento nacional valida o que estamos construindo na creche: uma educação potente, criativa e transformadora. É resultado do trabalho de cada professora, de cada servidor, e do apoio constante da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da DDZ Sul”, afirmou.

Com o projeto IncluARTE, a creche Magdalena Arce Daou se consolida não só como referência em práticas pedagógicas inclusivas, mas também reafirma o papel da arte como instrumento de aprendizado, cidadania e transformação social.

