Legado de Archer Pinto continua inspirando gerações que veem no esporte uma força capaz de transformar realidades

Manaus tem em sua memória nomes que ajudaram a moldar o espírito da cidade, e entre eles está o de Henrique Archer Pinto, empresário e entusiasta do esporte que transformou corridas de rua em eventos de celebração coletiva. Sua visão ultrapassou a linha de chegada e se tornou símbolo de união, saúde e pertencimento. Décadas depois, o legado de Archer Pinto continua inspirando gerações que veem no esporte uma força capaz de transformar realidades.

Em reconhecimento a essa contribuição, a Medalha Henrique Archer Pinto nasce como um tributo à história, à cultura esportiva e à vitalidade de Manaus. Mais do que uma distinção honorífica, ela representa o respeito a um homem que enxergou no movimento, das ruas, das pessoas e das ideias, uma forma de progresso social e humano.

Foi com esse propósito que o vereador Professor Samuel (PSD) apresentou o Projeto de Resolução nº 017/2025, que propõe a criação da Medalha e sua inclusão entre as homenagens oficiais do Legislativo Municipal. A iniciativa foi deliberada nesta quarta-feira e segue agora para votação em plenário.

A proposta reconhece que Henrique Archer Pinto não apenas idealizou a tradicional Corrida Pedestre Archer Pinto, mas também projetou Manaus no cenário esportivo nacional. O evento, realizado por anos, uniu a população em torno do atletismo e da superação, tornando-se parte da identidade cultural da cidade. Posteriormente, sua família ampliou o legado com a criação da Corrida Ciclística Agnaldo Archer Pinto, fortalecendo o nome da capital amazonense como referência esportiva na região Norte.

Ao instituir a nova honraria, o Legislativo reafirma seu compromisso com o incentivo ao esporte e com o reconhecimento de personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento humano, social e cultural de Manaus. A Medalha deverá ser concedida a cidadãos, atletas e entidades que perpetuem o espírito de dedicação e coletividade que marcou a trajetória de Archer Pinto.

“Henrique Archer Pinto foi um homem à frente do seu tempo. Seu empenho em promover o esporte como ferramenta de união e desenvolvimento social deixou uma marca profunda em nossa cidade”, destacou o vereador Professor Samuel.

Em um momento em que a sociedade enfrenta desafios crescentes relacionados à saúde física e mental, a homenagem ganha ainda mais relevância. O incentivo à prática esportiva simboliza não apenas vitalidade e disciplina, mas também um caminho possível para fortalecer vínculos comunitários, reduzir o estresse urbano e promover o bem-estar coletivo.

A Medalha Henrique Archer Pinto surge, portanto, como um lembrete de que o esporte é também uma política de saúde pública e cidadania. Em tempos de correria e desconexão, resgatar o valor das ruas ocupadas por pessoas, e não por pressa, é um gesto de humanidade.

Mais do que uma homenagem individual, a criação da Medalha é um gesto de gratidão coletiva. Ela eterniza um legado que ultrapassa o esporte e alcança o coração de uma cidade que aprendeu a se mover com coragem, solidariedade e orgulho de suas próprias histórias.

Em cada corrida, pedalada ou gesto de incentivo, a lembrança de Henrique Archer Pinto continuará ecoando nas ruas de Manaus, como o som de uma cidade que corre, pedala e evolui sem jamais esquecer de onde partiu.

