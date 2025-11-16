COM A PALAVRA

Confira a entrevista com o deputado estadual Dr. George Lins

Cirurgião geral e urologista, dR. George Lins foi eleito deputado estadual em 2022, com 44.520 votos,. O parlamentar foi o sétimo candidato mais votado no estado.

O deputado também é membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), da European Association of Urology (EAU) e da American Urological Association (AUA). Na Faculdade de Medicina do Centro Universitário Fametro, leciona a disciplina Habilidades Cirúrgicas.

Sua trajetória política é de berço. Dr. George Lins é filho de Belarmino Lins e sobrinho do deputado federal Átila Lins, nascido em Manaus. Com a política no sangue, Dr. George Lins recebeu do pai, Belão, o bastão da linhagem política da família.

Mesmo tendo uma carreira fortemente voltada para a saúde, Lins também já apresentou, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), projetos voltados para outras áreas. Confira na entrevista.

EM TEMPO – Entre os projetos de lei de sua autoria, quais já estão em vigor e têm gerado impacto direto na vida da população?

Dr. George Lins – Nós já tivemos 31 projetos de lei ordinária transformados em leis. Dentre eles, destaco o seguinte: Lei Estadual nº 6.389/2023, que garante meia-entrada na aquisição de ingressos para eventos artísticos, culturais, cinematográficos e desportivos realizados no Amazonas; Lei Estadual nº 7.211/2024, que institui o Protocolo de Gestão de Crise no Enfrentamento de Doenças Sazonais, entre outros. São iniciativas com que contribuo para melhorar a vida da população. Mais do que quantidade, acredito que o que realmente importa é a qualidade das leis aprovadas e o impacto real que elas geram no cotidiano das pessoas.

EM TEMPO – Dessas propostas, qual o senhor considera de maior destaque até o momento?

Dr. George – Destaco especialmente a Lei Estadual nº 6.266/2023, que implementa a educação financeira nas escolas. Esse projeto foi construído em cooperação com diversos atores políticos e educacionais, e possibilita que os alunos da rede pública estadual tenham acesso à disciplina por meio do Cetam. O aprendizado de educação financeira tem um caráter emancipador, que vai muito além da economia.

EM TEMPO – Recentemente, foi aprovado o projeto que cria o Programa de Incentivo à Indústria Sustentável da Zona Franca de Manaus. Qual o objetivo desse programa?

Dr. George – Alinhar o polo industrial aos desafios globais da sustentabilidade. A proposta é estimular práticas industriais mais limpas, eficientes e responsáveis, incentivando o uso de energias renováveis, a economia circular e a inovação tecnológica.

EM TEMPO – Quais serão os impactos positivos desse programa para o setor industrial?

Dr. George – Os impactos serão amplamente positivos, tanto para o setor produtivo quanto para o meio ambiente. As empresas que aderirem ao programa poderão receber o Selo Verde da Zona Franca de Manaus e contar com apoio técnico especializado para implementar boas práticas ambientais e obter certificações internacionais. Isso aumenta a competitividade.

EM TEMPO – Há projetos voltados especificamente para pequenos, médios e grandes empresários? Quais seriam eles?

Dr. George – Entre os projetos de minha autoria que mais se destacam nesse campo, estão o Projeto de Lei nº 204/2025, que é o Programa de Defesa Permanente da Zona Franca de Manaus (PDP-ZFM). Ele institui diretrizes para a criação do Programa de Defesa Permanente da Zona Franca de Manaus, com o objetivo de proteger, valorizar e promover o desenvolvimento contínuo do modelo econômico da ZFM. A proposta busca garantir segurança jurídica, estabilidade institucional e fortalecimento da política de incentivos fiscais, assegurando que o polo industrial continue sendo um instrumento estratégico de geração de empregos e renda para o povo amazonense.

EM TEMPO – O senhor tem uma forte trajetória na área da saúde. Quais os principais projetos voltados para essa área, tanto na capital quanto no interior?

Dr. George – Na questão da saúde, posso destacar o Projeto de Lei nº 465/2023, dispondo sobre a realização de campanha de prevenção da ambliopia — condição que pode levar à perda parcial da visão — e a obrigatoriedade do teste de acuidade visual nas escolas públicas de ensino fundamental do Estado do Amazonas. A medida tem o objetivo de identificar precocemente problemas visuais em crianças, garantindo o encaminhamento adequado para tratamento e contribuindo para o rendimento escolar e a qualidade de vida dos alunos. Destaco ainda Projeto de Lei nº 311/2024, que institui o Protocolo de Gestão de Crise no Enfrentamento de Doenças Sazonais como dengue, influenza e outras síndromes virais, no âmbito do Estado do Amazonas. A iniciativa fortalece a resposta do sistema público de saúde e busca reduzir o impacto dessas enfermidades, especialmente nos períodos de maior incidência. Essas iniciativas refletem meu comprometimento com políticas públicas de saúde, educação e cidadania, voltadas para a proteção da infância, o bem-estar das famílias e a valorização da vida. Cada projeto traduz o esforço de um mandato que busca resultados práticos e duradouros, aproximando o Poder Legislativo das reais necessidades da população amazonense.

EM TEMPO – Na sua avaliação, quais são os principais problemas enfrentados pela população do interior e como seu mandato tem contribuído para enfrentá-los?

Dr. George – O interior enfrenta desafios históricos, que vão desde a infraestrutura — estradas, transporte e conectividade — até a falta de acesso a serviços públicos especializados na área da saúde. Também há uma necessidade crescente de geração de empregos e de apoio ao pequeno produtor rural. No meu mandato, tenho buscado atuar de forma prática e descentralizada: destinando emendas para a saúde, apresentando proposituras em favor da educação e do desenvolvimento local, e, principalmente, ouvindo as comunidades. Defendo políticas que descentralizem os investimentos do Estado, porque acredito que o interior precisa ser ouvido, valorizado e priorizado. Essa tem sido uma marca constante do nosso trabalho.

EM TEMPO – Estamos em um ano pré-eleitoral. Como o senhor define sua atuação nesse período?

Dr. George – Tenho plena consciência de que o eleitor está cada vez mais atento e quer ver ações concretas, não apenas discursos. Por isso, mantenho minha atuação institucional com responsabilidade, sem misturar o exercício do mandato com o processo eleitoral. Este é um momento de diálogo, prestação de contas e planejamento, mas sempre com seriedade, equilíbrio e compromisso com a população.

EM TEMPO – 2025 encerra de forma positiva no cenário político local?

Dr. George – Acredito que sim. Apesar dos desafios que todo cenário político traz, 2025 tem sido um ano de amadurecimento das instituições e de fortalecimento do diálogo entre os diferentes poderes e forças políticas do Estado. Há uma disposição maior em buscar soluções conjuntas, o que sempre beneficia a população. Do ponto de vista do nosso trabalho, encerro o ano com a sensação de dever cumprido, com projetos importantes avançando e novas parcerias sendo consolidadas.

EM TEMPO – Quais são suas projeções para 2026?

Dr. George – 2026 será um período de grandes decisões para o Estado e para o país. Minha prioridade é continuar trabalhando com equilíbrio, coerência e proximidade com as pessoas. Será um momento de avaliação e renovação de compromissos, de construção de pontes — entre governo e sociedade, entre capital e interior. Independentemente do processo eleitoral, quero seguir ao lado da população, transformando suas demandas legítimas em políticas públicas reais e eficazes. O futuro se constrói com trabalho e diálogo, e é exatamente isso que pretendo continuar fazendo.