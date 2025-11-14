DOM

Prefeitura realiza maior publicação da história do DOM e destrava progressões aguardadas há anos.

Nesta sexta-feira (14/11), foi realizado o maior volume de publicações já registrado em 25 anos do Diário Oficial do Município (DOM). Ao assinar 29.836 atos que beneficiam 9.878 servidores da Educação, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), o prefeito David Almeida marcou um avanço histórico na valorização profissional e na segurança jurídica das carreiras públicas.

Ao lado do secretário municipal de Educação, professor Júnior Mar, do secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, e das equipes da Semed, Semef e Semad, o prefeito destacou que o resultado é fruto de uma força-tarefa técnica conduzida nos últimos cinco meses para destravar progressões acumuladas há anos e garantir direitos ao funcionalismo.

Maior publicação da história do DOM

“Serão publicados 29.836 atos, a maior publicação do Diário Oficial do Município na história. Este avanço vai beneficiar 9.878 servidores da educação. Com estas progressões, quase 1.050 servidores já poderão solicitar a aposentadoria, porque avançam em suas carreiras. E mais 850 servidores também passam a estar aptos a se aposentar, de forma justa e merecida. É a Prefeitura de Manaus avançando para que os servidores sejam bem remunerados”, afirmou o prefeito David Almeida.

Retroativos e abono garantidos

O prefeito também anunciou duas medidas aguardadas pela categoria: o pagamento dos retroativos no salário de dezembro, beneficiando quase 10 mil profissionais, e o pagamento do abono do Fundeb no início de janeiro, com valores a serem detalhados posteriormente.

“Outra boa notícia é que a data-base de 2026 está assegurada e garantida”, completou.

Reconhecimento ao trabalho técnico

David agradeceu o empenho das equipes envolvidas no processo e reconheceu o apoio da Câmara Municipal de Manaus (CMM), mencionando os vereadores Professor Samuel, Eduardo Assis, Eduardo Alfaia e Gilmar Nascimento. “Compartilhamos essa conquista com toda a educação de Manaus”, disse.

Servidores recebem novos salários em dezembro

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, reforçou a relevância do avanço para a categoria. “Um dia histórico. São cerca de 10 mil servidores contemplados e quase 30 mil atos publicados. No dia 19 de dezembro, cada servidor já receberá seu novo salário com o retroativo dos 11 meses deste ano. São progressões por titularidade e tempo de serviço, uma ação histórica da Prefeitura de Manaus”, afirmou.

Ele orientou ainda que qualquer inconsistência poderá ser corrigida de imediato pela divisão de pessoal da Semed, presencialmente ou via WhatsApp, pelo número (92) 99962-6220.

Esforço conjunto para garantir progressões

O secretário municipal de Administração, Célio Guedes, destacou o trabalho integrado das equipes. “Houve um grande esforço das equipes da Semed, Semad e Casa Civil para garantir esse pagamento. É um momento feliz, que reconhece quem faz jus às progressões e marca um avanço importante para toda a educação de Manaus”, ressaltou.

Leia mais

PMAM abre 250 vagas nos Colégios Militares; veja como se inscrever