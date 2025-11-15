Uma mulher identificada como Maria José Almeida de Souza, de 50 anos, morreu após ser atropelada por um carro, na noite desta sexta-feira, próximo à Ponte Rio Negro, em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. A mulher morre atropelada em Iranduba enquanto tentava atravessar a via.
Segundo informações, Maria José trabalhava em uma das barracas de coco instaladas às margens da estrada. A dona do ponto contou que a funcionária tinha problemas de visão e já deveria ter encerrado o expediente antes do anoitecer, mas acabou permanecendo até mais tarde.
Ao tentar atravessar a via, Maria José foi atingida por um Fiat Argo cinza, que ficou com o para-choque destruído e o para-brisa estilhaçado, evidenciando a força da colisão. Parte dos cabelos da vítima ficou presa ao vidro do veículo.
Motorista permaneceu no local
O motorista do carro não fugiu e permaneceu no local até a chegada dos órgãos competentes. Após os procedimentos iniciais, ele deverá ser conduzido à delegacia para prestar depoimento sobre o atropelamento.
IML removeu o corpo e família está em choque
Equipes do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo. Maria José deixa dois filhos adolescentes e era casada com o conhecido “Zé do Boto”. Ela também trabalhava em um flutuante nas proximidades.
A morte da trabalhadora causou grande comoção entre conhecidos e moradores da área.
Leia mais: