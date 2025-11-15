Brutalidade

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Civil em Tefé, no interior do Amazonas, suspeito de agredir e roubar uma idosa de 102 anos. O crime ocorreu na terça-feira (11/11), e a prisão foi cumprida na sexta-feira (14/11), menos de 72 horas após a denúncia.

O Hospital Regional de Tefé informou que a vítima deu entrada gravemente ferida, com marcas de enforcamento, lesão ocular e um corte profundo na língua. Ela precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após broncoaspiração de sangue, segundo o delegado Renato Ferraz.

“Na quarta-feira (12/11), familiares da vítima procuraram a delegacia informando que um indivíduo desconhecido havia invadido a casa da idosa. De imediato iniciamos diligências para identificar o agressor, realizando levantamentos de campo, coleta de informações e ações em pontos estratégicos da cidade”, explicou o delegado.

Na manhã de quinta-feira, a equipe localizou o suspeito, que confessou o crime. “Ele admitiu ter enforcado a vítima e desferido um soco para coagi-la a entregar dinheiro, além de subtrair R$ 100. Relatou ainda ter cortado a língua da idosa para impedir que ela gritasse e pedisse ajuda”, afirmou Renato Ferraz.

O delegado destacou a rapidez da ação: “Graças ao trabalho ágil da equipe, conseguimos prender o suspeito em menos de 72 horas após o crime, o que demonstra o compromisso da Polícia Civil em investigar e proteger a população”.

Com base na confissão e nas evidências, a polícia solicitou a prisão preventiva, que foi decretada pelo Judiciário e cumprida imediatamente. O jovem permanecerá preso para responder por roubo majorado com lesão grave.

A idosa segue internada no Hospital Regional de Tefé devido à gravidade das lesões.