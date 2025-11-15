A seleção brasileira mostrou evolução na preparação para a Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Senegal por 2 a 0 em amistoso disputado neste sábado (15), no Emirates Stadium, em Londres.
Diante de um adversário com bons jogadores, como o zagueiro Koulibaly, do Al-Hilal, e o atacante Sadio Mané, do Al-Nassr, o técnico Carlo Ancelotti optou por uma postura ofensiva, pressionando a defesa adversária e explorando a aproximação do quarteto Estêvão, Vinicius Júnior, Rodrygo e Matheus Cunha.
A estratégia deu certo desde o início. Aos três minutos, Estêvão finalizou após boa jogada de Vinicius, e a bola sobrou para Matheus Cunha, que bateu colocado e acertou o pé da trave. Aos 16 minutos, Cunha voltou a marcar presença na área, colocando outra bola na trave, desta vez de cabeça, após cruzamento de Bruno Guimarães.
O gol saiu aos 27 minutos. Bruno Guimarães tentou uma tabela, a defesa senegalesa cortou parcialmente, e Estêvão, em velocidade, bateu forte de esquerda para abrir o placar — seu quarto gol pela seleção principal. O Brasil ampliou aos 35 minutos, quando Rodrygo cobrou falta na área e Casemiro dominou para bater colocado, superando Édouard Mendy.
No segundo tempo, a equipe brasileira apresentou sinais de cansaço devido à pressão constante, permitindo que o Senegal criasse algumas chances, mas as alterações de Ancelotti garantiram o controle do jogo até o apito final.
O próximo amistoso será na terça-feira (18), contra a Tunísia, às 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille, na França.