Polícia

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado neste sábado (15) no conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. O cadáver, em avançado estado de decomposição, estava amarrado a um pedaço de madeira dentro do igarapé. Moradores chegaram a acreditar que se tratava de um cachorro morto.

Segundo testemunhas, o corpo estava no local há pelo menos três dias. A forma como estava preso chamou a atenção e dificultou inicialmente o resgate.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área para os trabalhos periciais. A causa da morte só poderá ser confirmada após análise técnica.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para perícia e remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).