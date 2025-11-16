Tragédia

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo de uma mulher caído na pista.

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo três veículos na tarde deste domingo (16), na Avenida do Turismo, próximo ao Aeroporto Eduardo Gomes, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que dois dos carros, uma picape Amarok e um Polo, estariam disputando um racha quando atingiram um terceiro veículo, um Siena.

Com o impacto, o Siena foi jogado contra um poste e ficou de cabeça para baixo, matando o motorista. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra outra vítima, uma mulher, caída na via.

A Amarok também capotou e ficou de lado em uma das pistas, enquanto o Polo ficou destruído. O impacto chegou a derrubar um poste próximo ao local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local prestando socorro e controlando o trânsito, que está totalmente congestionado e bloqueado nos dois sentidos da avenida.

Até o momento, não há confirmação oficial do número exato de feridos e as circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas. A área permanece isolada para atendimento e perícia.

Um motorista que passou pelo local momentos antes do acidente comentou nas redes sociais que a picape Amarok e o Polo estavam em alta velocidade na pista, sugerindo que os veículos poderiam estar disputando um racha. Veja abaixo.

