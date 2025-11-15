Zona Sul

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um ônibus de linha deixou nove pessoas feridas na noite de sexta-feira (14), na Av. Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o micro-ônibus colidiu na traseira do ônibus próximo à entrada da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no sentido Centro/bairro. O motorista do micro-ônibus ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelos bombeiros com equipamentos de desencarceramento.

Seis vítimas foram encaminhadas a hospitais da cidade: uma para uma unidade particular, três para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, uma para o Platão Araújo e uma para o HPS 28 de Agosto. Duas pessoas receberam atendimento no local e foram liberadas.

A operação contou com cinco viaturas e 14 bombeiros, em parceria com o SAMU, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Polícia Militar.

Leia mais

Motorista é preso por dirigir bêbado e causar acidente que matou jovem no AM