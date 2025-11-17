Um homem identificado como Leonardo Cabral da Silva, 39, morreu vítima de afogamento neste domingo (16) em um flutuante no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. O incidente aconteceu após ele entrar na água, mas as circunstâncias exatas ainda não foram esclarecidas.
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) foi acionada e deve investigar o caso para apurar o que aconteceu.
O corpo de Leonardo foi retirado do rio e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde o laudo pericial confirmou a causa da morte: Hipóxia Cerebral, Asfixia Mecânica e Afogamento.
