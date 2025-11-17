Nesta segunda-feira (17), Giovanna Barbosa usou as redes sociais para denunciar o abandono de um cachorro na avenida Boulevard Álvaro Maia, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. No vídeo compartilhado, o animal aparece desesperado e chorando ao lado do carro que para no semáforo.
Giovanna afirmou que irá registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) e que tentou resgatar o cachorro, mas ele estava assustado e corria entre os carros.
No vídeo, a jovem questiona o motorista:
“Meu amigo, você não abandonou esse cachorro, não, né?”
Alguém responde de dentro do carro: “Não”.
Giovanna insiste:
“E é doido ele estar latindo no seu carro? Como é que ele não é dono? O cachorro está abandonado, correndo atrás do seu carro.”
O homem é aconselhado a levar o animal de volta para casa, mas reage mostrando o dedo do meio, o que revolta a mulher. Ela continua registrando o episódio:
“Olha, esse cachorro aqui está sendo abandonado, na rua Boulevard. Já filmei a placa do carro, esse aqui é o dono. O cachorro está chorando no meio da rua.”
Em um comentário nas redes, Giovanna descreveu a situação:
“Foi uma cena triste e revoltante e vou fazer o boletim. Tentei resgatar o animal, mas estava com muito medo e assustado, correu para o meio dos carros. Dei várias voltas, deixei meu contato nas redondezas e até lar temporário consegui. Mas o perdi de vista. Veio a chuva… e desconfio que o irresponsável voltou e pegou o bichinho.”
