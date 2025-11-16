condições insalubres

Ação da Sepet-AM encontrou cães de raça e outros animais em condições insalubres dentro de um criadouro clandestino na Zona Leste de Manaus.

Mais de 20 animais foram resgatados de um criadouro clandestino pela Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet-AM) neste sábado (15), em uma casa no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Entre os resgatados estavam poodles, yorkshires, vira-latas, lulus-da-pomerânia, gatos, galinhas, codornas, um periquito e até um coelho.

O resgate começou depois que equipes flagraram uma mulher transportando cães em atitude suspeita perto do imóvel — endereço que já havia sido investigado anteriormente. Ao entrar na casa, os agentes encontraram um ambiente totalmente insalubre, com cães doentes, um gato preso em uma gaiola e sujeira acumulada por todos os lados.

A secretária Joana Darc lembrou que o local já havia sido alvo de ação em 2019, período em que ainda não existia a Lei Sansão — legislação que endurece penas para maus-tratos contra cães e gatos.

Durante a operação foi constatado que:

o local já havia sido alvo de intervenção;

vários animais eram mantidos apenas para reprodução;

o Estado agora assume responsabilidade total pelos resgatados.

A ação contou com apoio da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da CMM e da CIPCães.

O que diz a Lei Sansão

A Lei nº 14.064/2020 aumenta a pena para maus-tratos contra cães e gatos, permitindo prisão para quem mantém animais em condições de sofrimento. A legislação foi inspirada no caso do pitbull Sansão, que teve as patas mutiladas.

Destino dos animais

Os animais foram levados ao Hospital Público Veterinário do Amazonas, onde passarão por avaliação e cuidados.

Após os trâmites legais, estarão disponíveis para adoção responsável, já castrados, vacinados e vermifugados.

A secretária também reforçou o alerta sobre comprar animais sem conhecer a origem:

Muitos compram filhotes sem saber que, por trás, há canis clandestinos e animais vivendo em sofrimento.

Local reincidente

Em 2019, a mesma dona já havia sido notificada pela posse irregular de dezenas de animais, incluindo cães, gatos e até silvestres como macacos, jabutis, araras, tucanos e corujas.

Desta vez, o cenário estava ainda mais grave, com ratos mortos, teias de aranha, fezes e comida estragada por toda a casa. A Sepet-AM agora apura a responsabilidade da suspeita e a possível reincidência em maus-tratos.

