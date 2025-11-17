Visita

Senador destaca impacto da expansão da Cairu e fortalecimento da Zona Franca de Manaus.

O senador Omar Aziz participou, nesta segunda-feira (17), de uma visita técnica às novas instalações da Ciclo Cairu, em Manaus, ao lado dos senadores Eduardo Braga e Marcos Rogério (RO), além do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva. A empresa, que está expandindo sua operação no Polo Industrial de Manaus, prepara a segunda fase do projeto, que deve gerar mais de 1.200 empregos diretos, consolidando-se como um dos maiores investimentos recentes da indústria local.

A nova planta fabril, voltada à produção de pneus de motocicletas e bicicletas, representa mais de R$ 500 milhões em investimentos privados e é apontada pelo setor como um exemplo concreto dos efeitos positivos da Reforma Tributária — especialmente das garantias aprovadas para a Zona Franca de Manaus (ZFM).

O senador Omar Aziz destacou que a expansão evidencia a segurança jurídica e a atratividade econômica da ZFM após o novo arcabouço tributário aprovado pelo Congresso.

“A Zona Franca dando certo é a reforma tributária que nós aprovamos, trazendo investimento e gerando mais emprego. Estamos aqui numa nova indústria se instalando em Manaus, que vai produzir pneus de moto e bicicleta. Graças ao trabalho do senador Eduardo Braga como relator da reforma tributária e à nossa contribuição, isso deu credibilidade para trazer novos investimentos”, afirmou Omar.

Ele também ressaltou o apoio nacional à ZFM, citando a presença do senador Marcos Rogério e a importância de acolher quem investe na região.

“Temos que tratar bem aqueles que vêm investir aqui, gerando emprego e renda para o nosso povo”, completou.

O senador Eduardo Braga reforçou que o movimento da Cairu representa apenas uma parte do cenário ampliado de expansão industrial no Amazonas:

“É importante dizer que esse é o movimento que mais de 100 empresas estão fazendo neste momento. A Reforma Tributária garante segurança jurídica para manter os empregos atuais e gerar novos empregos futuros. É assim, unidos, que faremos o Amazonas forte de novo”, afirmou.

Para o empresário Eugênio Ribeiro, proprietário da Ciclo Cairu, a articulação política foi fundamental para viabilizar o projeto.

“Os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga fazem um trabalho muito importante em defesa da Zona Franca de Manaus e da manutenção dos empregos. É muito importante eles conhecerem o nosso trabalho aqui”, declarou.

