Influenciadora ficou perdida em Viracopos após não receber apoio obrigatório para pessoas com deficiência.

Após passar momentos de tensão durante uma viagem aérea, a influenciadora Patixa Teló chegou a Manaus nesta segunda-feira (17) e chorou ao lembrar da mãe logo ao desembarcar. Conhecida como a “Rainha do Amazonas”, ela retornou de Goiânia, onde havia realizado a implantação de uma prótese dentária.

Assim que deixou a área de desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Patixa se emocionou ao ver os amigos que foram recebê-la. Entre lágrimas, ela fez um único pedido: “Eu queria ir lá na casa da minha mãe”. A cena comoveu quem estava presente e acompanhou o momento.

A emoção no retorno foi consequência direta de um episódio grave vivido horas antes, durante uma conexão no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na noite de domingo (16). De acordo com a equipe da influenciadora, a companhia Azul Linhas Aéreas deixou de cumprir o protocolo de assistência destinado a passageiros com deficiência.

Patixa, que tem Síndrome de Down, desembarcou em Campinas sem receber orientações, sem escolta e sem qualquer apoio para chegar ao próximo portão de embarque. Sozinha em um dos aeroportos mais movimentados do país, ela se perdeu e não conseguiu embarcar no voo previsto.

A equipe relatou que, durante esse período, Patixa esteve vulnerável e exposta a riscos, já que não recebeu a atenção necessária. Sem alternativas, ela precisou remarcar o voo para o dia seguinte e ainda arcou com hospedagem e alimentação até conseguir seguir viagem.

