Imagens registraram a batida que tirou a vida de Jackson Ferreira após perder o controle da moto no conjunto Petros.

Manaus (AM) – Um vídeo registrou o instante em que o personal trainer Jackson da Silva Ferreira perde o controle de uma motocicleta e colide brutalmente com um muro, no domingo (17), no conjunto Petros, zona Leste da capital. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

As imagens revelam Jackson em alta velocidade, instantes antes de bater com violência no muro de uma empresa da região. O impacto foi tão forte que moradores correram para pedir socorro.

Acidente aconteceu após “brincadeira” com motos

Familiares relataram que Jackson havia passado o dia na casa de um amigo. No local, os dois iniciaram uma espécie de “competição” acelerando motos. No momento da colisão, ele pilotava a motocicleta de um cliente.

Durante uma das manobras, o personal trainer perdeu totalmente a direção do veículo, causando a batida fatal.

Socorrido, mas sem chances de sobrevivência

Jackson foi levado às pressas ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. De acordo com informações médicas, ele sofreu traumatismo craniano gravíssimo e outras lesões internas.

Um detalhe ainda mais chocante é que parte da estrutura da moto perfurou o corpo da vítima, atingindo o pulmão.

Apesar dos esforços das equipes de saúde, Jackson não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

