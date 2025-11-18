Manaus (AM) – Um vídeo registrou o instante em que o personal trainer Jackson da Silva Ferreira perde o controle de uma motocicleta e colide brutalmente com um muro, no domingo (17), no conjunto Petros, zona Leste da capital. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.
As imagens revelam Jackson em alta velocidade, instantes antes de bater com violência no muro de uma empresa da região. O impacto foi tão forte que moradores correram para pedir socorro.
Acidente aconteceu após “brincadeira” com motos
Familiares relataram que Jackson havia passado o dia na casa de um amigo. No local, os dois iniciaram uma espécie de “competição” acelerando motos. No momento da colisão, ele pilotava a motocicleta de um cliente.
Durante uma das manobras, o personal trainer perdeu totalmente a direção do veículo, causando a batida fatal.
Socorrido, mas sem chances de sobrevivência
Jackson foi levado às pressas ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. De acordo com informações médicas, ele sofreu traumatismo craniano gravíssimo e outras lesões internas.
Um detalhe ainda mais chocante é que parte da estrutura da moto perfurou o corpo da vítima, atingindo o pulmão.
Apesar dos esforços das equipes de saúde, Jackson não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
VÍDEO
