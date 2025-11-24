Um menino de 11 anos atirou em três crianças durante uma brincadeira de rua em Humberto de Campos, no Maranhão, após discutir com um garoto de 10 anos.
O jovem retornou para buscar um revólver caseiro do avô e disparou contra as vítimas, atingindo o rosto do menino de 10 anos e a irmã dele, de 6 anos, na parte superior do crânio.
A equipe do Hospital Municipal Elda Ribeiro Fonseca atendeu a menina, que permaneceu em observação e recebeu alta após apresentar evolução satisfatória. O irmão, em estado crítico, foi transferido às pressas para o Hospital Regional de Barreirinhas e passará por cirurgia devido ao ferimento na região frontal do rosto, segundo a Prefeitura.
O terceiro jovem, José Lucas, de 14 anos, foi atingido de forma superficial e recebeu alta após avaliação médica, informou a Prefeitura de Humberto de Campos.
Investigação da Polícia Civil
A Polícia Civil investiga o caso para apurar se houve intenção de ferir as crianças e como o menor teve acesso à arma. O avô do garoto já foi chamado para prestar esclarecimentos sobre o porte do revólver caseiro.
Posicionamento da Prefeitura
A Prefeitura informou que todas as vítimas receberam atendimento médico e que continua acompanhando a evolução clínica de cada uma.
*Com informações do Meio News
Leia mais: