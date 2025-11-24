Crianças

Após desentendimento em brincadeira, crianças são feridas; Polícia Civil investiga caso com arma caseira

Um menino de 11 anos atirou em três crianças durante uma brincadeira de rua em Humberto de Campos, no Maranhão, após discutir com um garoto de 10 anos.

O jovem retornou para buscar um revólver caseiro do avô e disparou contra as vítimas, atingindo o rosto do menino de 10 anos e a irmã dele, de 6 anos, na parte superior do crânio.

A equipe do Hospital Municipal Elda Ribeiro Fonseca atendeu a menina, que permaneceu em observação e recebeu alta após apresentar evolução satisfatória. O irmão, em estado crítico, foi transferido às pressas para o Hospital Regional de Barreirinhas e passará por cirurgia devido ao ferimento na região frontal do rosto, segundo a Prefeitura.

O terceiro jovem, José Lucas, de 14 anos, foi atingido de forma superficial e recebeu alta após avaliação médica, informou a Prefeitura de Humberto de Campos.

Investigação da Polícia Civil

A Polícia Civil investiga o caso para apurar se houve intenção de ferir as crianças e como o menor teve acesso à arma. O avô do garoto já foi chamado para prestar esclarecimentos sobre o porte do revólver caseiro.

Posicionamento da Prefeitura

A Prefeitura informou que todas as vítimas receberam atendimento médico e que continua acompanhando a evolução clínica de cada uma.

*Com informações do Meio News

