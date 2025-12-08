Gestão Pública

Contratações diretas para eventos musicais somam mais de R$ 420 mil e envolvem uma empresa recém-criada, usada na campanha eleitoral e administrada por ex-funcionária da prefeitura

A administração municipal de Manaquiri, comandada por Nelson Nilo, acelerou entre agosto e novembro de 2025 uma série de contratações diretas para atrações musicais em eventos oficiais. Os documentos publicados no Diário Oficial apontam para um crescimento atípico de contratos por inexigibilidade, muitos deles realizados em comunidades rurais, com pouca participação do público e cifras consideradas elevadas por especialistas em gestão cultural.

Fonte: Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Amazonas

Ao menos sete contratações diretas — todas para apresentações artísticas — ultrapassam R$ 424 mil, com pagamentos que variam de R$ 17 mil a quase R$ 100 mil por evento. O volume e a repetição de beneficiários levantam suspeitas de favorecimento político e possíveis violações aos princípios de transparência previstos na legislação.

Empresa usada na campanha se torna protagonista dos contratos

Entre todos os beneficiados, uma empresa chama especial atenção: D F Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., registrada em 2024 e cuja participação se repete na maioria dos contratos.

Nas contas eleitorais de Nelson Nilo, a empresa figura como fornecedora de serviços durante a campanha municipal de 2024, quando recebeu pagamento para organizar um comício. Menos de um ano depois, passa a dominar as contratações de shows promovidos pela prefeitura, agora por meio de processos sem concorrência.

Fonte: Divulgação/TSE

Segundo levantamento realizado pela reportagem, a D F Consultoria recebeu — somente nos extratos localizados — R$ 211.605,00.

Entre os pagamentos identificados estão:

EXPOMANAQUIRI 2025 (28 a 31/08) – R$ 94.355,00

Marcha para Jesus 2025 – R$ 67.800,00

Eventos musicais na zona rural em outubro – R$ 32.200,00

Apresentação musical em novembro – R$ 17.250,00

Fonte: Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Amazonas

Os valores podem ser ainda maiores, já que outros processos seguem em análise.

Sócia da empresa é ex-servidora do próprio município

A situação ganha contornos mais delicados quando se observa o histórico profissional da administradora da empresa, Débora Freitas da Costa.

Registros no Portal da Transparência mostram que ela ocupou cargos na Prefeitura de Manaquiri entre 2021 e 2024, inclusive funções de controle interno — justamente a área responsável por fiscalizar a regularidade da própria gestão.

Fonte: Portal de Acesso à Informação e Transparência dos Municípios do Amazonas

Até 2024, Débora aparecia lotada na Secretaria Municipal de Educação, recebendo remuneração em torno de R$ 7 mil mensais. Apenas após deixar o quadro funcional, em novembro daquele ano, assumiu integralmente a empresa que, meses depois, tornaria-se uma das principais contratadas da prefeitura.

Relação de cargos e funcionários 2023 – Fonte: Prefeitura de Manaquiri

Empresa recém-aberta e atuação multifuncional

A D F Consultoria foi formalizada em julho de 2024, com capital social de R$ 100 mil. Apesar de se apresentar como empresa de consultoria, sua lista de atividades secundárias é extensa: abrange agenciamento artístico, locação de equipamentos, serviços de som, manutenção mecânica e até comércio varejista — um escopo que, segundo especialistas, costuma levantar alertas por permitir contratações de naturezas diversas sem licitação.

Conforme pesquisa na Receita Federal, a empresa possui capital social de R$ 100 mil.



A redação entrou em contato com a empresária, que não respondeu às ligações nem às mensagens encaminhadas. A prefeitura também foi acionada, mas não retornou até o fechamento desta matéria.