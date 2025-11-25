cruzam os braços

Usuários foram surpreendidos com ônibus parados no entorno do Terminal 1

Uma paralisação repentina de ônibus surpreendeu passageiros na tarde desta terça-feira (25) nos arredores do Terminal 1, no Centro de Manaus. Diversas linhas pararam de circular, obrigando usuários a descer dos coletivos e seguir viagem a pé ou buscar outras formas de transporte.

Segundo os rodoviários, o protesto foi motivado pelo atraso no pagamento do vale salarial, que deveria ter sido depositado no dia 20. Cinco dias depois, o benefício ainda não havia sido repassado pela empresas.

A categoria também teme que a primeira parcela — ou até mesmo o pagamento integral — do 13º salário não seja feito dentro do prazo.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, criticou o impasse e cobrou responsabilidade.

“O Sinetran garantiu para os trabalhadores que até hoje pagaria. E hoje é dia 25, o vale é dia 20, né? Aí é aquela coisa: eles botam a culpa na Prefeitura, a Prefeitura joga para eles, o Estado… O fato é que, se tem alguém que não é culpado aqui, é o trabalhador”, afirmou.

A paralisação causou aglomeração nos arredores do T1 e atrasou o deslocamento de centenas de pessoas no início da manhã. Ainda não há previsão de normalização completa do serviço.

