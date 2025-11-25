Direção

Inscrições seguem abertas para cursos de direção, emergência, CNH e mecânica em Manaus

A Escola Pública de Trânsito (Eptran) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos que serão realizados ao longo do mês de dezembro. São 460 vagas disponíveis, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite, além de opções aos sábados.

Para o turno matutino, as turmas começam no dia 1º de dezembro. Nesse dia, iniciam os cursos Especializado para Condutores de Transporte Coletivo de Passageiros (25 vagas) e Especializado para Condutores de Transporte Escolar (25 vagas). Em seguida, no dia 2, começa a turma de Direção Defensiva (25 vagas). Já no dia 10, inicia o curso Especializado para Mototaxista (25 vagas).

No período da tarde, também no dia 1º, inicia o curso Especializado para Condutor de Veículo de Emergência (25 vagas). No dia seguinte, 2 de dezembro, começa o curso de Reciclagem de Condutor Infrator (25 vagas). Além disso, o turno vespertino terá duas turmas do curso de Atualização de CNH: uma inicia no dia 2 e a outra, no dia 9 de dezembro, ambas com 25 vagas.

No turno noturno, a partir do dia 1º, estarão disponíveis os cursos de Libras (25 vagas) e o Especializado para Condutor de Veículo de Emergência (25 vagas). Depois, no dia 9 de dezembro, inicia o curso de Direção Defensiva (25 vagas).

Aos sábados, todos os cursos começam no dia 6. São eles: Atualização para Condutor de Veículo de Emergência, Escolar e de Passageiro (25 vagas); Primeiros Socorros em Condições Adversas (30 vagas); Monitor Escolar (30 vagas); Mecânica Básica para Veículos de Grande Porte (50 vagas); e Mecânica Básica para Motociclista (50 vagas).

Inscrições

As inscrições permanecem abertas até o preenchimento das vagas de cada curso. Para se inscrever nos cursos de Direção Defensiva, Mecânica Básica para Veículos de Grande Porte, Mecânica Básica para Motociclistas, Monitor Escolar, Primeiros Socorros em Condições Adversas e Libras, os interessados devem comparecer presencialmente à recepção da Escola Pública de Trânsito, localizada no Posto do Detran-AM, no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Por outro lado, as inscrições para os demais cursos podem ser realizadas em qualquer posto de atendimento do Detran-AM.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve apresentar CNH ou RG (para o curso de Libras) e comprovante de residência. No caso do curso de Monitor Escolar, é obrigatório ser maior de idade, apresentar RG ou CNH, certificado de escolaridade de pelo menos Ensino Fundamental II e certidão negativa da Polícia Federal.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números: (92) 98557-2767, 3643-0092 ou 3643-0057.

Leia mais

Rodoviários param ônibus em Manaus após cinco dias de atraso no vale salarial