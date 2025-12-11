Gestão Pública

Valor homologado pela Prefeitura chama atenção pela proporção entre o orçamento total e o porte da obra prevista para a Comunidade Nossa Senhora da Conceição

A publicação de um contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas reacendeu o debate sobre critérios de investimento em infraestrutura educacional na zona rural de Nhamundá. O documento, referente ao contrato nº 046/2025, homologado pela prefeitura – administrada por Marina Pandolfo – , prevê a construção de uma escola de ensino integral na Comunidade Nossa Senhora da Conceição, no Juruá Estrada, ao custo global de R$ 8.400.000,00.



FONTE: Diário Eletrônico Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas

De acordo com o extrato oficial, a unidade escolar contará com cinco salas de aula e estrutura de apoio. Apesar de a obra atender uma demanda local por novas instalações, o valor homologado gerou atenção devido à relação entre o montante total e o tamanho do empreendimento.

Custo por sala chama atenção

A análise simples do orçamento aponta que o valor dividido pelas cinco salas resulta em um custo aproximado de R$ 1,68 milhão por unidade. Mesmo considerando despesas como refeitório, área administrativa, banheiros, acessibilidade e as particularidades logísticas de obras na região amazônica, o montante tem sido observado com cautela por gestores e especialistas da área de infraestrutura.

Em municípios próximos, projetos de porte semelhante costumam apresentar custos inferiores, o que intensificou o interesse público sobre os critérios utilizados na elaboração da planilha orçamentária e na estimativa dos valores unitários.

Contratação e recursos

A empresa responsável pela execução, Alessiane Machado Arquitetura Ltda (CNPJ 53.561.274/0001-16), venceu a Concorrência Eletrônica nº 005/2025. O prazo de execução previsto no contrato é de 14 meses. Os recursos são provenientes de parceria entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contrapartida financeira da própria Prefeitura de Nhamundá.

Transparência e fiscalização

A construção da escola representa uma demanda relevante para a comunidade, mas a dimensão financeira do contrato passou a estimular debates sobre transparência, eficiência no gasto público e rigor na análise de projetos financiados com verba federal e municipal.